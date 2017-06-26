Prof. Can Solakoğlu, Bulgaristan’daki kazada hayatını kaybetti

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Can Solakoğlu, bir grup arkadaşıyla birlikte gittiği Bulgaristan'da motosikletiyle kaza yaptı. Virajda karşı şeride geçen bir otomobille çarpıştığı öğrenilen Prof. Solakoğlu hayatını kaybetti.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Can Solakoğlu (55), bayram tatilini geçirmek için motosikletli bir grup arkadaşıyla Bulgaristan'a gitmişti.

Hürriyet gazetesindeki habere göre Grup önceki gün Yunanistan'a gitmek üzere yola çıktı. Prof. Dr. Solakoğlu, Bulgaristan sınırları içinde, sol virajda karşı şeride geçen bir otomobille çarpıştı. Dedeağaç yakınlarında meydana gelen kazada Prof. Dr. Solakoğlu, hayatını kaybetti.

GATA mezunu olan Prof. Dr. Can Solakoğlu, ülkemizin diz ve kalça protez cerrahisi ve skolyoz cerrahisi konusunda sayılı uzmanlarından biriydi. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bir dönem dekanlığını da yapmıştı.

2008 yılında da kaza geçirmişti

BMW 1200 GS marka motosiklet kullanan Prof. Dr. Solakoğlu, üyesi olduğu bir motosiklet grubunda motosiklete nasıl başladığını şöyle anlatmıştı: “Motosiklet kullanmaya 1997 yılında Artvin'de, Alman ordusundan bize hibe edilen BMW motosikletlerle başladım. 2008'de ABD'de bir Harley Davidson parçalayarak sol el bileğime plak ve 10 vida uygulanması ile istemeden ara verdim. Doktor arkadaşlarımın baskısı ile 2015 yılında BMW F700 alarak maceraya geri döndüm. Aranızda olmak güzel. Keyifli sürüşlerde beraber olmak dileğiyle.”