Prof. Dr. Canan Karatay’ın odasındaki iki detay

Prof. Dr. Canan Karatay, Sözcü'den Hande Zeyrek'i, röportaj için kendi odasında ağırladı. Ancak bu odanın duvarındaki iki detay özellikle dikkatimizi çekti. Tavsiyeleriyle alışılmışın dışına çıkan Karatay, hastalarını kabul ettiği odasında asılı bu iki şeyle, sanki bize bir şeyler anlatıyor gibi... Biri, 'şişman' bir şeften gelen günün tavsiyesi, diğeri ise 73 yıl öncesinden bugüne gelen ve önemli bir hatırlatma yapan bir fotoğraf. İşte detaylar...

Prof. Dr. Canan Karatay, Sözcü'den Hande Zeyrek'i, röportaj için kendi odasında ağırladı. Ancak bu odanın duvarındaki iki detay özellikle dikkatimizi çekti. Tavsiyeleriyle alışılmışın dışına çıkan Karatay, hastalarını kabul ettiği odasında asılı bu iki şeyle, sanki bize bir şeyler anlatıyor gibi... Biri, 'şişman' bir şeften gelen günün tavsiyesi, diğeri ise 73 yıl öncesinden bugüne gelen ve önemli bir hatırlatma yapan bir fotoğraf. İşte detaylar...

Ulusal ve uluslararası birçok derneğe üye olan, açıklamalarıyla beslenme alışkanlıklarımızı derinden sarsan ve Türkiye’nin en ünlü Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü olan Canan Karatay’ın muayene odasındaki duvarında neler asılı?

Karatay’ın muayene odasında, 1944 yılında National Geographic tarafından çekilmiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına ait bir fotoğraf dikkatimizi çekiyor. Fotoğrafın orijinali ise şöyle:

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Kaynak: National Geographic

29 Ekim 1944 TAKSİM / İSTANBUL

“Bir Asya dili konuşan bu Türkler kimdir?

Yüzler ve giyim tarzları onların Avrupalı olduklarını gösteriyor.

Orta Asya’dan gelen ataları, Selçuk ve Osmanlı Türkleri’ydi.

Küçük Asya’nın özgün halkının çoğunu absorbe ettiler.

Solda bir İstanbul polisi, sağda bir asker, Cumhuriyet Bayramı töreninde düzeni sağlıyorlar.

Aralarında eski usül başörtü takmış bir kadın var. Ama ne fesli ne peçeli kimse yok.”

Duvardaki asılı diğer şey ise bir karikatür. Her zaman doyana kadar ama sağlıklı şeyler yiyin diyen Karatay’ın odasının duvarında, bir hastasının hediye ettiği bu karikatür yer alıyor.