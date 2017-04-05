Pursaklar’da ‘Erdoğan şiiri gecesi’

Ankara Pursaklar Belediyesi ve Kol Kola Hareketinin birlikte düzenlediği "Reis’ten Şiirler" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla okuduğu şiirler gençler tarafından seslendirildi. Salonu dolduran öğrenciler de ellerine verilen 'evet' pankartlarını sallayarak okunan şiirlere eşlik ettiler.

Başkent Ankara’da Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi ilginç bir geceye ev sahipliği yaptı. Ankara'da şiir yarışmalarında derece elde eden öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şimdiye kadar meydanlarda okduğu şiirleri seslendirdiler.

Ziya Gökalp'in ‘Minareler Süngü Kubbeler Miğfer' şiiri ile başlayan gece, İbrahim Sadri'nin ‘Bizim de Yaşadığımız Hayat Kardeşim', Mehmet Akif Ersoy'un ‘Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak', Arif Nihat Asya'nın ‘Dua', Necip Fazıl Kısakürek'in ‘Zindandan Mehmet'e Mektup ve Canım İstanbul', Erdem Beyazıt'ın ‘Birazdan Gün Doğacak', Sezai Karakoç'un ‘Ey Sevgili', Esat Kabaklı'nın ‘Ez Oğlum’ şarkısı ve ‘Vatan' şiirleri seslendirildi. Eren Polat ise ‘Yol mu Dayanır’ şehitlik türküsü ile mini bir konser verdi. Programın sonunda protokoldeki isimler hep birlikte AKP'nin referandum şarkısı olan ‘Hepimiz Kardeşiz'i seslendirdi.

‘İNŞALLAH YENİ ERDOĞANLAR YETİŞECEK’

Şiir gecesine Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Kol Kola Hareketi yöneticileri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, okul müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye gelen nadir liderlerden bir tanesidir. İnşallah yeni Erdoğanlar yetişecek. Böyle güzel bir gecede tebessüm şehri Pursaklar'dan Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. 16 Nisan'da sandıkları evet ile patlatacağız inşallah” dedi. (İHA)