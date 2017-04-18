Putin’den Erdoğan’a tebrik telefonu

Rusya Lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı referandumdan 2 gün sonra arayarak tebrik etti. Öte yandan görüşmede Rusya-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin normalleşmesi de ele alındı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bu akşam telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 16 Nisan referandumunun Evet’le sonuçlanmasından dolayı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik ettiği belirtildi. Görüşmede, ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabaları hızlandırmanın yanı sıra, Suriye’de ateşkesin tahkimi için birlikte çalışmanın öneminin vurgulandığı kaydedildi.

DHA