PYBS sonuçları açıklandı mı? PYBS için MEB’den son dakika açıklaması! (2017)

Bugün birçok öğrenci ve velisi PYBS sonuçlarını bekleyecek. MEB'in dün Twitter üzerinden duyurduğu PYBS sonuçları saat kaçta açıklanacak. Öğrenciler bursluluk sınavı sonuçlarına nasıl erişecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan PYBS hakkında merak edilen detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı dün son dakika açıklaması olarak Twitter’dan duyurdu, PYBS sonuçlarını bekleyen öğrencilerin heyecanı arttı. PYBS sonuçlarının bugün açıklanacağını açıklayan MEB’in bu açıklamasının ardından PYBS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak etmeye başladı. PYBS sonuçlarının henüz saat kaçta açıklanacağına dair bir açıklama bulunmasa da, sonuçların bugün mesai saatinin bitimine kadar açıklanması bekleniyor.

PYBS SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

PYBS sonuçları internet üzerinden açıklanacak. PYBS sonuç ekranı ise “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinde ilan edilecek. PYBS sonuçlarına ulaşmak için TC Kimlik numarası ve doğum tarihi girilerek ulaşılacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları yarın https://t.co/XEGLpk4aJe ve https://t.co/okPzPyYGLq‘de ilan edilecek. — MEB (@tcmeb) 17 Temmuz 2017

PYBS BURSLARI NE KADAR? ÖĞRENCİLERE KAÇ PARA VERİLECEK?

Bursluluk sınavına giren ve bu sınavda başarılı olan öğrencilere burslar 3 ayda yatırılır. Senede 4 kere yatırılan bursların ilki genelde Eylül-Ekim aylarında yatırılır. Sonrasında ilk yatırılan ayı takiben 3 ayda bir yatırılır. Bursların 475 TL olarak yatırılması bekleniyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların PYBS sonuçları Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr http://odsgm.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Ortaöğretim kurumlarının, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk ve parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihlerinin henüz ne zaman yapılacağı belli değil.

Yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz Bakanlığın http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni ve/veya “Yerleştirme Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onaylayıp ve mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.