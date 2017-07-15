PYD çoluk çocuk demeden katliama devam ediyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Suriye kuzeyinde PYD/YPG terör örgütü tarafından Suriye kuzeyindeki yerleşim yerlerine sık sık saldırılarda bulunulduğu bilgilerinin alındığı belirtildi. PYD/YPG terör örgütünün Azez kentine düzenlediği saldırıda, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Suriye kuzeyinde PYD/YPG terör örgütü tarafından Suriye kuzeyindeki yerleşim yerlerine sık sık saldırılarda bulunulduğu bilgilerinin alındığı belirtildi. Yaklaşık bir hafta önce Mare bölgesinde, PYD/YPG terör örgütü tarafından kadın çocuk demeden sivillere yönelik yapılan saldırılara benzer bir saldırı haberinin, 14 Temmuz 2017 tarihinde Suriye kuzeyindeki Azez bölgesinden geldiği belirtilerek, “PYD/YPG terör örgütü Suriye'nin Azez kentine düzenlediği top/havan saldırılarında yine hiçbir suçu olmayan masum sivillerin kanı dökülmüştür. Kente düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştır. Üstelik hayatını kaybedenlerden birisi de daha bebek denecek yaştadır. Bu elim olayla bebek katili PKK terör örgütü ile Suriye kuzeyinde tutunma çabası içinde olan PYD/YPG terör örgütünün birbirinin kopyası olduğu bir kere daha kanıtlanmıştır. Azez kentinde yaşayan sivil halk, yaşanan insanlık dramı karşısında sokaklara dökülerek PYD/YPG/PKK terör örgütünü lanetleyen gösteriler düzenlemiştir” denildi. İHA