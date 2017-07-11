PYD, Mare hattında sivilleri hedef alıyor

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü IŞİD'ten arındırılarak TSK'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu güçleri kontrolüne giren ve kamuoyunda Mare hattı olarak bilinen Cerablus ile Azez arasındaki bölgede, geri dönüşlerle birlikte günlük yaşamlarına yeniden dönen Suriyeli siviller, PYD'li teröristlerin saldırılarına hedef oluyor. Sınır hattındaki birliklere yapılan taciz ateşine TSK tarafından anında karşılık verilirken, sivillerin zarar görmemesi için de ÖSO güçlerince tedbir alınıyor.

Türkiye sınırında bulunan ve sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütü IŞİD’in bertaraf edilmesi amacıyla geçen yıl 24 Ağustos’ta Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. Harekat ile sınırı geçen Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri Cerablus ile El Bab bölgesi arasındaki sınır hattını IŞİD’ten temizledi. Teröristlerden arındırılan bölgelere gerekli altyapı çalışmasının tamamlanmasının ardından savaş nedeniyle evlerini terk eden siviller yeniden dönmeye başladı. TSK tarafından desteklenen ÖSO kontrolüne giren ve kamuoyunda Mare hattı olarak bilinen bölge, sivillerin geri dönüşü ile yeniden canlandı.

PYD SALDIRMAYA BAŞLADI

Günlük yaşamın normale dönmeye başladığı Mare hattındaki sivillere son dönemlerde terör örgütü PYD/YPG denetimindeki bölgelerden saldırılar yapılmaya başladı. Havan ve benzeri silahlarla düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivil yaşamını yitirdi ve yaralandı. Aynı dönemde PYD/YPG’li teröristler tarafından sınır hattındaki birliklere de taciz ateşleri açıldı. Taciz ateşlerine sınırda konuşlu birlikler tarafından anında top atışlarıyla misliyle karşılık verildi.

Askeri yetkililer, son zamanlarda normale dönen sivil yaşamı sekteye uğratmayı amaçlayan terörist saldırılar ile insan hayatının hiçe sayıldığına dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PYD/YPG/PKK terör örgütünce yapılan taciz ve saldırılara misliyle mukabele edildiğini kaydeden yetkililer, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başından bu yana birinci önceliklerinin sivillerin güvenliği olduğuna değindi. Yetkililer, bu kapsamda gerçekleştirilen harekat doğrultusunda öncelikle bölge halkının güvenliği göz önünde bulundurulduğu ve sivillerin zarar görmemesi için TSK tarafından desteklenen ÖSO unsurlarınca her türlü tedbir alındığını kaydetti.