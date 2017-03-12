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İlginç anlar! Rabia işaretini ‘çak’ sanınca…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri'nde ödül alanlardan biri, 10 yaşındaki amatör gazeteci Janna Jihad'dı. Jihad, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
17:0612 Mart 2017
Gündem
İlginç anlar! Rabia işaretini ‘çak’ sanınca…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri'nde ödül alanlardan biri, 10 yaşındaki amatör gazeteci Janna Jihad'dı. Jihad, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Filistin’de hiçbir profesyonel gazetecinin bulunmadığı çatışma bölgelerinden çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından tüm dünyayla paylaşan Jihad bu çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan Janna Jihad “ben barışın olmadığı barış ülkesi Filistin’den geliyorum” diyerek ödül için teşekkür etti. Yanında getirdiği Filistin Bayraklı atkıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boynuna taktı.

 

RABİA’YI ÇAK ZANNETTİ

Fotoğraf çekimi sırasında zafer işareti yapan Janna Jihad’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eliyle göstererek Rabia işareti yapmasını istedi. Erdoğan’ın kendisiyle “çak” yapmak istediğini sanan Janna Cihad 5 parmağını kaldırarak bekledi. Tercümanı çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan isteğini bu kez sözlü dile getirdi. Janna, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Rabia işareti yaparak poz verdi.

DHA

Son güncelleme: 17:3312.03.2017
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