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Rahşan Ecevit’ten ‘yürüyüş’ mesajı

Rahşan Ecevit, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne bir mesaj gönderdi.

Saygı ÖZTÜRK
13:398 Temmuz 2017
Gündem
Rahşan Ecevit’ten ‘yürüyüş’ mesajı
Rahşan Ecevit, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne bir mesaj gönderdi.

Bülent Ecevit’in eşi DSP’nin kurucuları arasında yer alan Rahşan Ecevit, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne başarılar dileyen Rahşan Ecevit, “yürüyüşünüz Pazar gününden sonra da, manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin” dedi.

İşte Rahşan Ecevit'in Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği mesaj:

Ankara, 8 Temmuz 2017
Sayın Kılıçdaroğlu ve on eşlik edenlere, Adalet Yürüyüşü'ne durumum müsait olmadığı için katılamadım. Ancak isterim ki bu anlamlı yürüyüşünüz Pazar gününden sonra da, manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin. Başarılar dileğiyle sevgilerimi sunarım.
Rahşan Ecevit

Son güncelleme: 13:4008.07.2017
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