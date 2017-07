Rahşan Ecevit’ten ‘yürüyüş’ mesajı

Rahşan Ecevit, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne bir mesaj gönderdi.

Bülent Ecevit’in eşi DSP’nin kurucuları arasında yer alan Rahşan Ecevit, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne başarılar dileyen Rahşan Ecevit, “yürüyüşünüz Pazar gününden sonra da, manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin” dedi.

İşte Rahşan Ecevit'in Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği mesaj:

Ankara, 8 Temmuz 2017

Sayın Kılıçdaroğlu ve on eşlik edenlere, Adalet Yürüyüşü'ne durumum müsait olmadığı için katılamadım. Ancak isterim ki bu anlamlı yürüyüşünüz Pazar gününden sonra da, manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin. Başarılar dileğiyle sevgilerimi sunarım.

Rahşan Ecevit