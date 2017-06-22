Ramazan Bayramı için yol haritası

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tur şirketlerinde yoğunluklar artmaya başladı. Bayram için çizilen rotalarda Ege ve Akdeniz bölgeleri yer alıyor.

Valstur Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Baki Özarslan, Ramazan Bayramı için tatil rotası çizdi. Özarslan, ”Okulların kapanması ve Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte yüzbinlerce kişi tatil planlarını da yapmaya başladı. İdeal bir tatil programı hazırlarken ilk iş nasıl bir tatil istenildiğine doğru karar vermekten geçiyor. Herkesin tatilden beklentisi aynı değil. Kimi tüm gün plajda şezlonga uzanıp dalgaların sesini dinleyip güneşlenmeyi tercih ederken, kimi Çeşme gibi popüler bölgelerde sabaha kadar eğlenmeyi istiyor, kimi misafirlerde insan eli değmemiş bakir bölgelerde sessizlik ve huzur içinde kitap okumayı tercih ediyor. Bu sebeple hayalini kurduğunuz tatile sonrasında hayal kırıklığı yaşamamak adına doğru karar vermeniz gerekiyor” dedi.

Tatil paketlerini internette almanın daha avantajlı ve ekonomik olduğunu dile getiren Özarslan, “Gelişen teknoloji ile birlikte tüketici, çok kısa bir sürede, aynı ürünü farklı sitelerde görebiliyor. Fiyatlara ve işletmenin sunduğu avantajlara göre özgürce seçim yapabiliyor. Bu sayede rekabetin daha dürüst ve ilkeli yapılmasının önü açılmış, tüketicinin fiyatta ezilmesinin önlemi alınmış oluyor. İnternetten online satışı sadece tüketici açısından bir avantaj olarak değerlendirmemek gerek, evet alacağı hizmeti, zamandan müthiş kazanıp online olarak satın alan tüketici, istediği zaman istediği saatte bu hizmete erişebiliyor. İşletmeler açısından ise, insanların güvenip telefonla aramadan satın alabilecekleri bir platformu sağlayabildikleri ve doğru yolda olduklarını anlayabilmeleri açısından hayati önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, online satışları çok yüksek bir işletmenin zamandan, çalışandan ve daha bir çok maliyetten tasarruf ettiğini de söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Günümüzde Türkiye'de internet kullanan bireylerin oranının yüzde 62'leri bulduğunu, bunun on hanenin sekizinde artık internet erişimi olduğu anlamına geldiğini belirten Özarslan,” Tabi ki bu oranı yükselten en büyük etken ülkemizde yüzde 97'lere varan cep telefonu kullanımı. İnternet kullanımı bu denli yaygınlaşmışken internet kullanımının büyük çoğunluğunda sosyal medya paylaşımlarının ilk sırada olduğunu yapılan araştırmalardan takip ediyoruz. İnternet kullanan insanların, internetten mal ve hizmet satın alma oranı henüz yüzde 34 seviyesinde. Bu demek oluyor ki klasik acentecilik mantığı yerini tamamen online acenteciliğe bırakmış değil. Türk insanının büyük çoğunluğu hala bir şey satın alırken satın aldığı kişiyi görmek en azından sesini duyma ihtiyacı hissediyor. Tüm bunlara rağmen internetten online alışverişin ciddi boyutlara ulaştığının farkındayız ve reklam kampanyalarımızı sadece büyük şehirlerde değil Anadolu'nun potansiyeli yüksek şehirlerinde de yürütmekteyiz. Bu sayede Anadolu'nun en ücra köşelerinde şube açmadan insanlara ulaşılabilmekteyiz” dedi.

Türk tatilcilerin önemli bir bölümünün tatilini en avantajlı nereden nasıl alabileceğini öğrendiğini dile getiren Özarslan, “Özellikle internet kullanan Türk tatilciler, artık ilk girdiği yerden tatilini satın almıyor. Bir yıl boyunca hayalini kurarak kendini motive eden misafirler, tatilinin iyi geçmesini şansa bırakmamak için hummalı bir araştırma içerisine giriyor. Özellikle gitmeyi planladıkları tesiste daha önce konaklamış insanların yorumları onlar için ciddi birer referans oluyor. Tabi tüm bu araştırmalara rağmen sırf ucuz olduğu için tercih edilen otellerde de misafir şikayetleri yüksek oluyor. Her ne kadar erken rezervasyon döneminde alınmış olsa da bir tatilin belli bir kalitede olabilmesi için fiyatının bu kaliteyi sunabilecek seviyede olması gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir. Yapılan en büyük hatalardan biri, en ucuz tesisi bulup, yüksek beklentiler içerisinde o tesise rezervasyon yaptırmaktır” diye konuştu.

“Erken gel ucuza git”

Özarslan, “Erken rezervasyon, acenteler ile otellerin yaptıkları anlaşmalar sayesinde müşterilere rezervasyonlarını erken satın almaları koşuluyla çok özel fiyatlar ve indirim avantajları sunulması anlamına geliyor. Son 10 yıldan beri ülkemizde özellikle iç pazarda başarıyla uygulanmakta ve her sene daha da yaygın hale geldi. Erken rezervasyonun mantığı erken satın alıp ucuza mal etmektir. Tüketici açısından en büyük avantajı otellerin sezon fiyatlarının en taban şartlarından satın alınabilme fırsatıdır” dedi.

“Ramazan ayı için tatil önerisi: Kuzey Ege”

Valstur Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özarslan Ramazan ayı için şu önerilerde bulundu: “Elbette cennet ülkemizin her yerini ayrı ayrı tavsiye edebiliriz. Ancak şu günlerde havalarında ısınmaya başlamasıyla tatilcilere, özellikle Kuzey Ege bölgesini tavsiye ediyoruz. Bu bölge yazlıkçılar dışında hala güney bölgelerimiz kadar hak ettiği değeri görememekte. Oysa Kuzey Ege bir kez gidildiğinde mutlaka yeniden gidilmek istenen bir bölge. Örneğin Kazdağları dünyanın akciğerleri olarak nitelendirilen sınırlı sayıda çok özel bölgeden biri. Ve tabiki Bozcaada, mutlaka hayatınızda en az bir kez gidilmesi gereken yerlerden. Gittiğinizde Türkiye' nin en iyi korunmuş kalesine çıkıp manzaranın keyfini çıkarmayı sakın atlamayın. Hele dolunay zamanına şansınız varsa denk gelirseniz, Göztepe' ye çıkıp bir tarafta güneşi batırırken bir taraftan dolunayın doğuşunu izleyin ve hayatınız boyunca unutamayacağınız bir ana tanıklık edin. Elbette oraya kadar gitmişken ünlü ressam Cemil Onayı' ın instagramda en çok paylaşılan saçları yazın yeşil sonbaharda kızıl olan ‘Göz Kırpan Kız' resminin önünde fotoğraf çektirmeyi de unutmayın. Havlular, deniz gözlükleri hazır. Yazın sıcak günleri başlarken, Ege ve Akdeniz'de yılın en güzel zamanı başlıyor.

Masmavi suları ve etkileyici doğası ile kendine hayran bırakan Ege Bölgesinde, deniz keyfi yapılacak çok sayıda plaj bulunuyor. Akdeniz'in göz bebeği Antalya'da da , masmavi denizi ve enfes plajlarıyla en güzel tatil duraklarından biri. Yazın gelişiyle tatili daha bir özler olduk. Tatilde deniz sesleriyle sabahı karşılasak, şezlonga sere serpe uzanıp güneşlenmenin tadını çıkarsak diyenler için Antalya'nın en güzel plajlarını süsleyen en iyi otel ve tesisleri valstur.com.tr'den inceleyebilirsiniz.

Sıcağın ve eğlencenin adresi yine Kıbrıs

Kıbrıs denizi güneşi ve kumuyla ünlü. Görmek isteyen için harika bir yaz rotası. Dört mevsim güneş aldığı için yaz sezonu oldukça uzun olan Kıbrıs'ın birçok noktasında denize girmek mümkün. Birbirinden güzel plajlarıyla farklı seçenekler sunan Kuzey Kıbrıs sahilleri, altın sarısı kumu ve berrak deniziyle misafirlerini bekliyor. Akdeniz'in doğusundan Arap Yarımadası'na doğru uzanan Kıbrıs, dört tarafı eşsiz plajlarla çevrili bir ada. Berrak denizi ve muhteşem kumsallarıyla tarih boyunca adından söz ettiren Kıbrıs, hala el değmemiş halde duran birçok koyuyla cazibesini günümüze kadar taşıyor. Kuzey Kıbrıs sahillerinde, güzellik ve aşk tanrıçası Afrodit'in doğduğu yer olarak geçen ‘Altın Kumsal'dan Caretta Caretta kaplumbağalarına evsahipliği yapan Alagadi'ye; eşsiz kumsalıyla büyüleyici bir atmosfer sunan Bafra'dan Girne'deki çıkarma koyuna kadar birçok farklı seçenek var”.