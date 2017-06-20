Ramazan Bayramı ne zaman? (Bayram tatili kaç gün?) 2017

Ramazan Bayramı geldi çattı. Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı'nın başlamasına çok az bir süre kaldı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün? Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi ile ilgili tüm her şeyi sizler için derledik...

İslam alemi 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için geri sayıma başladı. Milyonlarca inanan, bu kutlu günleri bekliyor. Peki bu yıl Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kadir Gecesi ne zaman? İşte detaylar…

KADİR GECESİ VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam aleminin merak ettiği Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için çok az bir süre kaldı. Kadir Gecesi 21 Haziran’ı 22 Haziran’a bağlayan gece idrak edilirken Ramazan Bayramı ise 25 Haziran’da kutlanmaya başlanacak ve 27 Haziran gecesi sona erecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA TATİL 9 GÜN

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin beklenen açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Neredeyse her sene klasikleşen bayram tatilinin uzatılması bu senede 9 güne çıkarıldı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tekin, “Değerli arkadaşlar, Sn. Bakanımızın onayıyla seminer döneminin bayram sonrası üç günü idari izin uygulayacağız inşallah. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.