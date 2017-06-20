Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram Tatili kaç gün (2017)

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Oruç ibadetlerinin son günlerini yaşayan müslüman alemi, büyük bir heyecan ve hasretle bu kutlu bayramı bekliyor. Peki bu yıl Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik...

Ramazan Bayramı ile ilgili büyük heyecan başladı. Yaklaşık 25 gündür oruç ibadetlerini gerçekleştiren milyonlarca müslüman, heyecanla Ramazan Bayramı’nı bekliyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte Ramazan Bayramı ile ilgili tüm detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI (ŞEKER BAYRAMI) NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı ya da diğer ismiyle şeker bayramı bu yıl 24 Haziran Cumartesi günü arefeyle başlıyor. 25 Haziran Pazar Ramazan Bayramı’nın 1. Günü, 26 Haziran Pazartesi günü Ramazan Bayramı’nın 2. Günü ve 27 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı’nın 3. Günü olacak.

Ramazan Bayramı tatilleri özel ve resmi kurumlarda değişiklik gösteriyor.

Özel sektör Ramazan Bayramı’nın hangi günleri tatil yapacak?

Özel sektörde yönetimin kararı doğrultusunda ramazan bayramı tatil günleri değişiklik gösterebiliyor. Örneğin tekstil sektöründekiler Ramazan Bayramı’nda tatil yapamayabilir, beyaz yaka diye addelien şirket çalışanları ise Ramazan Bayramı tatilinde 3 gün tatil yapacaklar. Devlet daireleri de bayramın tamamında izinde olacak.

Ramazan Bayramında hava nasıl olacak?

Yaz mevsimi kendini Ramazan Bayramı’nda iyiden iyiye hissettirecek. Arefe dahil tüm bayram hava güneşli ve 28-32 derece arasında olacak.