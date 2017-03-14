Ramazanda sigara içen gence yumruk atan saldırgan hakim karşısına çıktı

Fatih'te geçen ramazan ayında, sigara içtiği gerekçesiyle Gökay Çetin'e (24) yumruk atıp şuurunun kaybolmasına neden olan Ufuk Tekel (28) 9 yıla kadar hapsi istemiyle hakim karışına çıktı.

Fatih'te geçen ramazan ayında, sigara içtiği gerekçesiyle Gökay Çetin'e (24) yumruk atıp şuurunun kaybolmasına neden olan Ufuk Tekel (28) 9 yıla kadar hapsi istemiyle hakim karışına çıktı.

“BEN DE ORUÇ TUTMUYORUM”

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, “Hayati tehlike geçirtecek şekilde kasten yaralama, inanç, düşünce veya kanaatlerden kaynaklanan yaşam tarzına müdahale” suçlarından 9 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Ufuk Tekel, avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmada müşteki Gökay Çetin ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada ifade veren sanık Ufuk Tekel “7 aylık hamile eşimle birlikte mağazaya giriyordum. Bu sırada mağazanın önünde sigara içen şikayetçi dumanı üfleyince eşimin yüzüne geldi. Eşim hamile olduğu için rahatsız oldu. Eşimin rahatsız olması nedeniyle müştekiyi uyardım. “Sadece biz mi içiyoruz” diye karşılık verdi. Mağazaya doğru gireceğimiz sırada tekrar ‘sadece biz mi içiyoruz. Bizi mi görüyorsun?’ diyerek küfür etti. Ben de geri dönüp yumruk attım. Yere düştü. Suni teneffüs yaptım. Dilini çıkardım. Kendine gelince hastaneye götürdüm. Polise teslim oldum. ‘Ramazanda sigara içiyor’ diye yumruk atmadım. Ben de oruç tutmuyordum. Yaptığımdan pişmanım” dedi.

“ŞİKAYETÇİYİM CEZALANDIRILSIN”

Müşteki Gökay çetin olay anını hatırlamadığını belirterek “Ramazanda sigara içiyorum diye sanık bana yumruk attı. Sonrasını hatırlamıyorum, bayılmışım. Gözlerimi 3 gün sonra hastanede açtım. 9 gün tedavi gördüm. Sanığın söylediği gibi hakaret etmedim. Hiçbir zaman küfürlü kelime kullanmam. Sanıktan şikayetçiyim cezalandırılsın” dedi. Müşteki avukatı Efkan Bolaç ise “Sanık öldürme kastı ile hareket etmiştir. Öldürmeye teşebbüs suçundan dosyanın ceza mahkemesine gönderilmesini ve sanığın tutuklanmasını talep ediyorum” dedi. Avukatın tutuklama talebi reddedilerek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, şüpheli Ufuk Tekel’in hayati tehlike geçirtecek şekilde kasten yaralama, inanç, düşünce veya kanaatlerden kaynaklanan yaşam tarzına müdahale suçlarını işlediği belirtiliyor. Tekel’in tutuklama istemiyle sorguya sevk edildiği ancak Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin tutuklanması ve 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

DHA