Real Madrid – Bayern Münih maç özeti: 6 gollü erken final!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı adeta final tadı yaşattı. Real Madrid Bayern Münih maçı golleriyle ve çekişmeli atmosferiyle futbol tutkunlarına unutulmaz bir maç izletti. Bayern Münih Real Madrid maçının özeti ve golleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasına girdi...

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REAL MADRİD BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ İZLE

ADETA ERKEN FİNAL

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin en dikkat çeken eşleşmesinde Real Madrid, Bayern'i uzatma sonunda 4-2 yenerek tur atladı ancak karşılaşmaya Kassai'nin hatalı kararları damga vurdu.

2-1 biten ilk maçın ardından rövanşa avantajlı çıkan Real ilk devrede istediğini aldı. Ancak 50. dakikada Casemiro'nun neden oluğu penaltıyı gole çeviren Lewandovski konuk takımı öne geçirdi. 74. dakikada Ronaldo skora dengeyi getirdi. 77. dakikada Ramos'un ters vuruşu sonrası konuk takım bir kez daha öne geçti.

Kassai 84. dakikada tartışmalı bir kararla Vidal'i atınca turun kaderi de değişti. Uzatmaya giden maçta Ronaldo, 103. dakikada ofsayt tartışmasının yaşandığı bir pozisyonda skoru 2-2'ye getirdi. Daha sonra yine Ronado ve Aseniso skoru belirledi: 4-2. Real Madrid böylece adını yarı finale yazdıran takım oldu.