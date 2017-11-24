Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde ‘kıskançlık’ krizi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek, görevden alınması ile ilgili Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı suçlayarak "Yakında göz nakline başlayacaktık; Rektör başarıyı kıskandı” dedi.

PROF. DR: KARAMAN: BURADA BİR HUKUKSUZLUK YOKTUR; ZATEN KENDİSİ VEKALETEN BU GÖREVE BAKIYORDU

Suçlamaların odağındaki Rektör Prof. Dr. Karaman ise görevden almayı savunarak “Burada bir hukuksuzluk yoktur; zaten kendisi vekaleten bu göreve bakıyordu. Görevden kendisini aldık, yeni bir atama yaptık” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine İstanbul Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki Rektör Yardımcılığı görevinden ayrılarak RTEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine getirilen Türkiye’nin önemli göz cerrahlarından Prof. Dr. Şaban Şimşek, 53 Gazeteciler Derneği’ni ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

PROF. DR: ŞİMŞEK: ADABA UYMAYAN, HUKUKSUZ BİR İDAM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Prof. Dr. Şaban Şimşek, görevden alınmasında bir hukuksuzluk olduğunu iddia ederek “Cumhurbaşkanımız son ziyaretinde benimle yakından ilgilendi. Kendisini uğurlamaya gittiğimde benimle çok yakından ilgilendi ve verdiğim notu danışmanına değil kendi cebine koydu. Pazartesi günü rektör beni çağırdı ve istifamı istedi. Ben de ‘beni buraya Cumhurbaşkanı gönderdi’ dedim, aradan 24 saat geçmeden YÖK yazışması, kurul toplanması ve dekanlık hatta doktorluktan atılmam yazısı geldi. Tabii bunu Vali, Rektör ve birileri başardı. Adaba uymayan, hukuksuz bir idam gerçekleştirildi” dedi.

Şimşek, RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gelecek ay göz naklinin başlatılacağını dikkat çekerek “Bunun alt yapısını yapmıştım. Rektör hukuk bilmiyor ve densiz bir kişiliğe sahip, hakkımda herhangi bir disiplinsizlik suçu yok. Hukuk yolları açık ancak böyle insanlarla hukuk yolu ile uğraşmam. Ben devlet olmak için savaş veriyorum. Böyle bir yönetim şekli olamaz. Küçük ve yetersiz kişiler devletin içinde oldukça devlet büyümez. Rektör ile meselelere bakışımız farklı” şeklinde konuştu.

PROF. DR: ŞİMŞEK: BURADA KAYBEDEN BEN OLMADIM, KAYBEDEN RİZE VE ÜNİVERSİTE OLDU

Basında da konu olan RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisi’ne sorumlu olarak kulak burun boğaz doktorunu ataması ile ilgili olarak ise Şimşek, “11 aydır doğumhane ile ilgili sürekli şikayetler geliyordu. Bunları değerlendirmek zorundaydık. Kendi aralarında anlaşamıyorlar ve sürekli raporlar alarak görevden uzaklaşıyorlardı. Buna çözüm bulmak benim görevimdi, ben de idari olarak cerrahi bölüm başkanını buraya atadım. Tabi bu atama pik yaptı ve rektör aynı doktoru geriye gönderdi. Burada kaybeden ben olmadım. Kaybeden Rize ve üniversite oldu” ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine geçtiğimiz yıl Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine İstanbul Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki Rektör Yardımcılığı görevinden ayrılarak RTEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine gelmişti. Yazdığı kitaplarla dikkat çeken Şimşek’in “Doktorum altın kafeste” ve “Doktor ne yaşar, ne yaşamaz” isimli doktor-hasta ilişkilerini anlatan mizahi bir kitabı bulunuyordu. Renkli bir kişiliğe ve sözünü esirgemeyen bir yapısı ile tanınan Şimşek, son olarak FETÖ Terör Örgütü’nü konu alan ‘Ensest Darbe” isimli kitabının da geçtiğimiz aylarda çıkarmıştı.

İHA