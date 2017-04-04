Referandum anket sonuçları: Güncel anketlere göre evet mi hayır mı?

Referanduma çok kısa bir süre kaldı, Türkiye'nin kaderini etkileyecek referandum için nefesler tutuldu. Peki referandum öncesi anket sonuçları neleri gösteriyor? Referandum anket sonuçlarına göre Türkiye evet mi diyecek hayır mı?

Türkiye kritik bir viraja giriyor. Anayasa referandumuna kısa bir süre kalırken son anketler neler gösteriyor? Halkın nabzını tutan firmalar, refarandum öncesi anketlerle Türkiye’nin referandumda hangi sonuca daha yakın olduğunu tespit etmeye çalışıyor. İşte referandum anketleri…

EN GÜNCEL ANKET SONUÇLARI

SİYASAL SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (SAMER) REFERANDUM ANKETİ

Yurdun doğusu hayır diyor. iyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER), aralarında Diyarbakır, Şanlıurfa Van, Mardin, Kars, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Siirt, Şırnak, Muş, Ağrı ve Batman’ın da bulunduğu 16 kentte referandum için yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre bölgede ‘Hayır’ açık ara önde. Gazete Karınca’da yer alan habere göre, toplam bin 91 kişi ile 15 il merkezinde yüz yüze yapılan anket çalışması, güvenlik gerekçesiyle Şırnak merkezinde yapılamadı. Şırnak'a ilişkin saha çalışması sokağa çıkma yasakları sırasında büyük bölümü yıkılan Cizre ilçesinde gerçekleştirildi.

BÖLGEDE HAYIR ORANI YÜZDE 64.6

Yüzde 95 güven aralığı ve yüzde 3 hata payı gözetilen sonuçlara göre; bölge halkının yüzde 58,2'si referandumda “Hayır” oyu, yüzde 29,5'i “Evet” oyu kullanacağını, yüzde 7,9'u kararsız olduğunu, yüzde 2,3'ü sandığa gitmeyeceğini ve yüzde 2,1'i bu soruya yanıt vermeyeceğini beyan ediyor.

Oy oranlarına göre karasızların oyu dağıtıldığında ise yüzde 64,6 oranında “Hayır”, yüzde 32,75 oranında “Evet” ve yüzde 2,56 oranında ise “Sandığa gitmem” sonuçlarına ulaşıldı.

AKP TABANININ YÜZDE 11’İ HAYIR DİYOR

Araştırma sonuçlarına göre partilere göre oyların dağılımı ise, 1 Kasım 2015'de AKP oy verdiğini belirtenlerin yüzde 79,8'i referandumda “Evet”, yüzde 11,5'i “Hayır” oyu vereceğini, yüzde 6,5'i kararsız olduğunu, yüzde 1,9'u da sandığa gitmeyeceğini beyan ediyor.

Sonuçlara göre HDP seçmenlerinin yüzde 94,8'si “Hayır”, yüzde 0,7'si “Evet” diyeceğini, yüzde 3,9'u “Kararsız” olduğunu, yüzde 0,4'ü “Sandığa gitmeyeceğini” söylüyor.

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MAK DANIŞMANLIKTAN ÇARPICI REFERANDUM AÇIKLAMASI



AKP’ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İlk kez kendini Ak Partili ifade edip Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın savunduğu tezin tam tersi oy; HAYIR vereceğim diyen bir kitle var.Cumhurbaşkanına destek %60 ların üzerindeyken; Cumhurbaşkanının desteklediği referanduma destek vermemek garip bir ruh hali…” ifadelerini kullandı. MAK tarafından yayınlanan ankette evet oylarının yüzde 58 olduğu ileri sürülmüştü.

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SONAR REFERANDUM ANKETİ

Yüz yüze görüşerek farklı illerde toplamda 5 bin vatandaşla yapılan görüşmeler sonucunda Hakan Bayrakçı’nın başında bulunduğu SONAR, ‘Evet’ oylarının yüzde 49, ‘Hayır’ oylarının ise 51 olduğunu duyurdu. Artı / Eksi yüzde 1.34 hata payı veren şirket araştırmasını 10 ve 24 Mart tarihleri arasında yaptığını açıkladı.

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THEMİS REFERANDUM ANKETİ

THEMİS Araştırma Şirketi, 10-18 Şubat tarihleri arasında anket çalışması yaptı. Çalışmada kararsızlar dağıtılmadan önce ‘hayır’ yüzde 45,2; ‘evet’ yüzde 33,2; söylemeyenler yüzde 13,3; oy kullanmayanlar yüzde 8,3 olarak belirlendi. Oy kullanmayanlar ve oyunu söylemeyenler dağıtıldığında Hayır yüzde 57.6, Evet ise yüzde 42.4 olarak belirlendi.

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KONSENSUN REFERANDUM ANKETİ SONUÇLARI

KONSENSUS firmasının yaptığı ankete göre, hayır sonuçları önde gidiyor.

Elimize ulaşan en son referandum anketi… HAYIR %51,2 pic.twitter.com/aRUMEkL1ZQ — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 25 Mart 2017

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GEZİCİ REFERANDUM ANKETİ

Şirket, yaptığı araştırma sonucunda ‘Hayır’ın % 51.1 olduğunu ve sandığa katılım olması durumunda referandumda ‘Hayır’ın oranının % 53.9’a çıkacağını bildirdi.

TİMES ARAŞTIRMA’NIN REFERANDUM ANKETİ

12 il ve ilçeleriyle (Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Ordu, İzmir ve Muğla)

OHAL varken referanduma gidilmesini doğru buluyor musunuz? HAYIR: %51,2 Evet: %48,8

%11,8 seviyesindeki işsizliği Başkanlık sisteminin azaltacağını düşünüyor musunuz?

Türkiye'nin yönetim şekli açısından Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin gelmesini istiyor musunuz?

Kararsızlar dağıtılınca

Avrupa Ülkelerinin Türkiye'ye karşı tutumunu doğru buluyor musunuz?

Terör, darbe ve cinsel istismar gibi suçlarda idam cezasının uygulanmasını ister misiniz?

Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?

Araştırma 8-15 Mart tarihlerinde 12 il ve ilçeleriyle toplam 2 bin kişiyle yüz yüze görüşme moduyla yapıldı.

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AVRASYA REFERANDUM ANKETİ

26 il ve ilçelerinde 4060 kişiyle yapılan araştırmada “Bugün seçim olsa hangi parti oy verirdiniz” ve “Referandumda ne oyu kullanacaksınız” soruları soruldu. Araştırma sonucunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında bugün seçim olsa AKP yüzde 45.2, CHP yüzde 29.9, MHP yüzde 11.8 ve HDP yüzde 10.7 oy alacağı tahmin edildi.

Araştırma sonucunda ‘Evet’in oranı yüzde 30, ‘Hayır’ın oranı yüzde 38.8, kararsızların oranı 17.1 ve oy kullanmayacaklarının oranı yüzde 14.1 oldu. Kararsız ve oy kullanmayacak seçmenler dağıtıldığında ise yüzde 43.6 ‘Evet’, yüzde 56.4 ‘Hayır’ oranı ortaya çıktı.

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