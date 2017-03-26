Referandum anket sonuçları: Son anket sonuçlarına göre evet mi hayır mı önde?

Anayasa değişikliği referandum tarihi yaklaşıyor ve herkesin aklında aynı soru var. Referandumdan evet mi hayır mı çıkacak? Her geçen gün de bununla ilgili yeni anket sonuçları yayımlanıyor. İşte son anket sonuçlarına göre evet ile hayırın durumu...

Anayasa değişikliği referandum tarihi yaklaşıyor ve herkesin aklında aynı soru var. Referandumdan evet mi hayır mı çıkacak? Her geçen gün de bununla ilgili yeni anket sonuçları yayımlanıyor. İşte son anket sonuçlarına göre evet ile hayırın durumu...

Türkiye 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna kitlendi! Referandum tarihi yaklaştıkça yeni anket sonuçları geliyor. Peki son referandum anketi sonuçlarına göre “evet”in oy oranı mı yoksa “hayır”ıbn oy oranı daha fazla. Son anket sonuçları ne diyor? İşte farklı anket şirketlerininin verilerine göre son anket sonuçları…

1. CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Twitter hesabından paylaştığı Konsensus Referandumu anket sonuçları şu şekilde:

Elimize ulaşan en son referandum anketi… HAYIR %51,2 pic.twitter.com/aRUMEkL1ZQ — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 25 Mart 2017

2. Themis şirketininin yaptığı referandum anket sonucu şu şekilde;

THEMİS Araştırma Şirketi, 10-18 Şubat tarihleri arasında anket çalışması yaptı. Çalışmada kararsızlar dağıtılmadan önce ‘hayır’ yüzde 45,2; ‘evet’ yüzde 33,2; söylemeyenler yüzde 13,3; oy kullanmayanlar yüzde 8,3 olarak belirlendi. Oy kullanmayanlar ve oyunu söylemeyenler dağıtıldığında Hayır yüzde 57.6, Evet ise yüzde 42.4 olarak belirlendi.

3. Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, 16 Nisan’da yapılacak başkanlık referandumuyla ilgili anket sonuçları;

26 il ve ilçelerinde 4060 kişiyle yapılan araştırmada “Bugün seçim olsa hangi parti oy verirdiniz” ve “Referandumda ne oyu kullanacaksınız” soruları soruldu. Araştırma sonucunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında bugün seçim olsa AKP yüzde 45.2, CHP yüzde 29.9, MHP yüzde 11.8 ve HDP yüzde 10.7 oy alacağı tahmin edildi.

Araştırma sonucunda ‘Evet’in oranı yüzde 30, ‘Hayır’ın oranı yüzde 38.8, kararsızların oranı 17.1 ve oy kullanmayacaklarının oranı yüzde 14.1 oldu. Kararsız ve oy kullanmayacak seçmenler dağıtıldığında ise yüzde 43.6 ‘Evet’, yüzde 56.4 ‘Hayır’ oranı ortaya çıktı.

4. Gezici Araştırma Şirketi referandum anket sonuçları ise şu şekilde;

Şirket, yaptığı araştırma sonucunda ‘Hayır’ın % 51.1 olduğunu ve sandığa katılım olması durumunda referandumda ‘Hayır’ın oranının % 53.9’a çıkacağını bildirdi.