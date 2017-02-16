Referandum çalışması yapan CHP’li 2 kadına saldırı iddiası

İZMİR'in Balçova İlçesi'nde referandum çalışması kapsamında evleri dolaşan CHP üyeleri 65 yaşındaki Birsen Dirik ve 64 yaşındaki Necla Savaş, gittikleri apartmanda 41 yaşındaki Osman B. ve babası Ahmet B.'nin saldırısına uğradıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu.

CHP üyeleri Birsen Dirik ile Necla Savaş, bugün referandum çalışması yapmak için ev ev dolaşmaya başladı. Balçova İlçesi Korutürk Mahallesi Poyraz Sokak’taki bir binaya giren Dirik ve Savaş, iddiaya göre bu apartmandaki bir dairede oturan Osman B. ve babası Ahmet B.’nin saldırısına uğradı. Balçova Polis Merkezi’ne baba- oğul hakkında şikayette bulunan Necla Savaş yumruklandığını belirtirken, Birsen Dirik de tehdit edildiklerini söyledi. Polis şikayet üzerine Osman ve Ahmet B.’ye karakola getirerek işlem başlattı.

“REHİN ALMAYA KALKTILAR”

Hastaneden dövüldüğüne ilişkin rapor alan Necla Savaş, “Bir kadına yumruk atılmasını hiç yakıştıramadım. Biz ev ev gezip referandum çalışması yapıyorduk. Gittiğimiz dairede yaşayanlara orada yaşayıp yamadıklarını soruyorduk” dedi. Savaş, saldırıyı anlatırken de “Olayın yaşandığı daireye gittik. Kapıyı açar açmaz, ‘Biz evet'çiyiz. Yalnızca devletten gelenlere cevap veririz’ dediler. Saygı duyduğumuzu söyledik. Daha sonra sayıları arttı, üstümüze saldırdılar, rehin almaya kalktılar, benim sırtıma vurdular. Çok üzgünüm” dedi.

ÇALKAYA: GERİLİM POLİTİKASINDAN VAZGEÇİLSİN

Balçova Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Çalkaya, olayı öğrenince Balçova Polis Merkezi’ne gelerek olayla ilgili bilgi aldı. CHP’li Birsen Dirik ve Necla Savaş’la görüşen Başkan Çalkaya, referandum öncesi gerilim politikasından vazgeçilmesini istedi. Başkan Çalkaya, şunları söyledi:

“Referandum tarihi belirlendikten sonra propaganda süreci başladı. Partili ablalarımız sokağa çıkıp propaganda çalışması yapıyor. Bir apartmana giriyorlar ve ‘siz devletin altını oyuyorsunuz’ gibi söylemlerle karşı karşıya buluyor. Kendilerini devlet yerine koyarak işin topuzunu kaçırıyorlar. Partililerimizden birine de yumruk atmışlar. Bunu partili arkadaşlarımıza da söylüyorum, ‘evet’ de ‘hayır’ da olabilir herkes medeni olarak düşüncelerini söyleyecek ve hiç bir zaman şiddete başvurmayacak. Hele bir kadına, düşüncelerinden dolayı yumruk atmak ne demek? Biz düşman değiliz. Kendini devlet yerine koymak en tehlikeli olanıdır. Referanduma daha 60 gün var, bu gerilim politikasından vazgeçilmeli. ‘Evet’ diyen de ‘hayır’ diyen de bu ülkenin insanı ve bu ülkeyi seven kişiler. Yöneticiler bir an önce gerilimi durduracak adımlar atmalı.”

DHA