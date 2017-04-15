Referandum günü hava nasıl olacak?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yarın yapılacak olan referandum halk oylamasında Türkiye genelinde havanın nasıl olacağını duyurdu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, pazar günü yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasında, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Antalya, Hatay, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul, İzmir ve Ankara’da beklenilen hava durumu tahmini şöyle:

Bakan Eroğlu, “İstanbul parçalı çok bulutlu geçecek Maksimum sıcaklık 21 derece, İzmir parçalı çok bulutlu geçecek Maksimum sıcaklık 22 derece Ankara ise sabah saatlerinde az bulutlu öğle saatlerinde parçalı çok bulutlu lokal 13 -19 saatleri arası hafif sağanak yağışlı geçecek. Maksimum sıcaklık ise 21 derece olacak” dedi.