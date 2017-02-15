Referandum için gece yarısı afları!

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba tasarıya son anda eklenen yeni önergelerle çiftçilerin tarımsal kredilerinin yanı sıra TEDAŞ’a olan elektrik borçlarına da ödeme kolaylığı getirildi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba tasarıya son anda eklenen yeni önergelerle çiftçilerin tarımsal kredilerinin yanı sıra TEDAŞ’a olan elektrik borçlarına da ödeme kolaylığı getirildi.

Ayrıca Irak'ta iş yapan müteahhitlerin Eximbank'a olan 10 milyon dolarlık kredi borçlarında da yeni düzenleme yapıldı.

CHP'li milletvekillerinin protesto edip komisyon salonunu terk etmesinin ardından AKP'li vekiller 15 önerge verdi ve komisyondan jet hızıyla geçirdi. Kabul edilen önergeye göre çiftçilerin Ziraat Bankası ile tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borçları yüzde 11 basit faizle yeniden yapılandırılacak.

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Faizin 6 puanını Hazine, 5 puanını çiftçiler karşılayacak. Bu nedenle 120 bin çiftçinin 825 milyon liralık yükünü Hazine karşılamış olacak. Aynı şeklide 40 bin çiftçinin TEDAŞ'a olan 1 milyar 360 milyon lira elektrik borcuyla 13 bin kurumun 780 milyon liralık borcu da önergeyle yapılandırma kapsamına alındı.