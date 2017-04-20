Referandum protestoları bugün de devam etti

16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunun iptali için vatandaşlar yine protesto gösterileri düzenledi. Beşiktaş ve Kadıköy'de önceki günlerde olduğu gibi benzer görüntüler bugün de yaşandı. Yürüyüşler boyunca vatandaşlar 'Hayır' sloganları attı.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde akşam saatlerinde toplanan yüzlerce kişi, pankart açarak ve sloganlar atarak, Khalkedon Meydanı’na kadar yürüdü.

Beşiktaş’ta ise önceki günlere göre farklı bir kalabalık vardı. Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde evinde oynayacağı maçı izlemek için gelen taraftarların bir kısmı, Beşiktaş’taki protesto gösterilerine katıldı. Ellerinde meşalelerle sloganlara eşlik eden vatandaşlar, renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.



DENİZLİ’DE SANDIĞA BEYAZ PEÇETE ATILDI

Denizli’de, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) dışarıdan getirildikleri kanıtlanmadıkça mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin verdiği karar, ‘Hayır Daha Bitmedi Platformu’ üyesi yaklaşık 100 kişi tarafından temsili sandığa üzerinde ‘hayır’ yazılı peçeteler atılarak protesto edildi.

Denizli’de kendilerini ‘Hayır Daha Bitmedi Platformu’ olarak tanıtan bir grup, Candoğan Parkı’nda, YSK’nın dışardan getirildikleri kanıtlanmadıkça mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin verdiği kararı protesto etti. “YSK halka hesap verecek” ve “Şirinler köyünü Gargamel mi yönetsin” yazılı pankartlar etrafında toplanan eylemciler, ellerindeki üzerinde ‘hayır’ yazılı peçeteleri, temsili 1725 numaralı kartondan sandığa atarak tepkilerini gösterdi. Polis, ekip otosundan anons yaparak bu tür eylemlerin OHAL süresince izne tabi olduğunu belirtip, kalabalığa dağılması uyarısında bulundu. Ancak, uyarıya aldırış etmeyip, 15 dakika boyunca tepkilerini dile getiren sloganlar atan grup, bir süre alkışlı protestoda bulunduktan sonra dağıldı.

ZONGULDAK’TA YSK PROTESTOSU

Zonguldak´ta, Yüksek Seçim Kurulu´nun (YSK) 16 Nisan´da yapılan referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılması yönündeki kararı, protesto edildi.

Zonguldak Demokrasi Platformu´nca Madenci Anıtı´nda düzenlenen eyleme katılan yaklaşık 150 kişi, `Biz kazandık, Zonguldak Hayır´ına sahip çıkıyor´ pankartı açtı. Platform adına açıklama yapan Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Orhan Yılmaz, referandumda ortaya çıkan sonucun şaibeli, olduğunu ifade ederek, “YSK tarafsızlığını yitirmiş, açıkça yasayı çiğnemiştir. Yasa değişmedikçe hangi gerekçe ile olursa olsun, yasaya aykırı hareket etmek suçtur. YSK mühürsüz zarflardan çıkan oyları iptal etmeli, diğer usulsüzlüklerin gereğini yapmalıdır. Bunca şaibeli durumdan sonra daha fazla gerginliğe ve sorunlara yol açmadan, referandum iptal edilmelidir” dedi.

Geniş güvenlik önlemenin alındığı basın açıklamasının ardından kalabalık, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

İSTANBUL’DAN ANKARA’YA YÜRÜYEN DOKTOR ESKİŞEHİR’E GELDİ

16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumunun iptali için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen Dr. Hülya Şen, Bilecik’in Bozüyük İlçesi’nden Eskişehir’e geldi. Şen’i İsmet İnönü Caddesi Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde Eskişehir Hayır Platformu üyesi 100’ü aşkın kişi alkışlarla karşıladı.

Dr.Hülya Şen, kendisini karşılayan platform üyeleri ile birlikte Porsuk Bulvarı’na kadar yürüdü. Şen, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Propaganda dönemi başladı, bilemiyorum burası nasıldı ama İstanbul’da 100 metre arayla gökdelenleri giydirdiler, nerdeyse yer gök evet oldu. Bilboardlara, büyük dev afişlere stickerların savaşıydı bu. Ve bizim küçücük stickerlarla, yere yapıştırdığımız stickerlarla biz Üsküdar’da, Üsküdar’ın hepinize selamı var. Ve bilin ki atı alan Üsküdar’ı geçemedi. Kemse kazanmadı. Öyle bir dönemdeyiz ki, sadece biz kaybediyoruz. Artık YSK kararını, evet de dese, hayır da dese hükmü yok. Bundan sonra o mercinin vereceği kararın bence hükmü yok. Bence YSK’nın da bir hükmü yok. Cumhurbaşkanının anayasayı tanımadığı bir yerde ben de YSKyı tanımıyorum.”

Geceyi Eskişehir’de geçirecek olan Dr.Hülya Şen’in yarın Ankara’ya doğru yola çıkacağı belirtildi.