Referandum sonuçları 2017 canlı: İşte il il referandum sonuçları, evet/hayır oy oranları

2017 referandum sonuçları açıklanmaya başladı. Türkiye, milyonlarca seçmeni ile halk oylamasına gitti ve Anasaya değişikliğine karar verdi. Peki sandıktan ne karar çıktı? Türkiye geneli evet ve hayır oy oranları ne durumda? Sandıkların ne kadarı açıldı? Sozcu.com.tr olarak referandum sonuçlarını sayfamızda güncel olarak sizlerle paylaşacağız. İşte Türkiye geneli evet/hayır oy oranları, il il referandum sonuçları...

Referandum sonuçları belli oluyor. Seçim yasakları bitmesi ile birlikte referandum sonuçlarına dair sayısal veriler sürekli olarak haberimizde güncel olarak yer alacak. Milyonlarca seçmen bugün referanduma gitti ve anayasa değişikliğine dair halk oylaması için evet/hayır oylarını kullandılar. Şimdi herkes referandum sonuçlarını merak ediyor. İl il referandum sonuçları için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. İşte 2017 referandum sonuçları, Türkiye geneli evet/hayır oy oranları…

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2017 REFERANDUM SONUÇLARI – TÜRKİYE GENELİ EVET/HAYIR OY ORANLARI