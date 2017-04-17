Referandum sonuçları… İşte seçimin kaybedenleri

Sonucu tartışmalı da olsa Türkiye tarihi referandumu geride bıraktı. Peki bu referandumun 'kaybedenleri' kimlerdi?

Türkiye, 94 yıllık yönetim sistemini değiştiren yeni anayasa için dün sandık başına gitti. Tartışmaların gölgesinde, eşit olmayan şartlarda yapılan seçimin sonucu da yine tartışmalı oldu. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sandıklar kapandıktan sonra aldığı “mühürsüz pusula ve zarflar da geçerlidir” kararı ile Anadolu Ajansı’nın ‘manipülasyon yapıyorlar’ iddialarına yol açan ‘sonuç açıklama tarzı’ şaibe iddialarını güçlendirdi.

Saat 22:00 sıralarında ise YSK, resmi olmayan sonuçları açıkladı. Katılım oranının yüzde 85’in üzerinde olduğu halk oylamasında, tartışmalı da olsa sandıktan yüzde 51.4 ‘evet’ yüzde 48.6 da ‘hayır’ çıktı. ‘Evet’ oranının düşük olması, bu cepheyi oluşturan AKP, MHP ve BBP’nin ‘kaybı’ olarak siyasi tarihe not edildi. Yine CHP, HDP, Saadet ve Vatan partilerinin oluşturduğu ‘hayır’ cephesinin ise aslında ‘kazandığı’ gözlendi.

Ancak bazı isimler vardı ki referandumun ‘gerçek kaybedenleri’ onlar oldu. İşte referandumun kaybedenlerinden bazıları…

Recep Tayyip Erdoğan:

2002 yılından beri girdiği her seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu referandumda ‘oy kaybettiği’ gözlendi. Çıkan toplam ‘evet’ oranının, Erdoğan’ın 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı yüzde 51.65’lik oranın bile gerisinde kaldığı gözlendi.

Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli, Mustafa Destici:

MHP, referandumdan önceki son oylama olan 1 Kasım 2015 seçimlerinde toplam oyların yüzde 11.90’ını almıştı. Siyasi analistler Bahçeli’nin bu oy oranının yüzde 80’inden fazlasını yitirdiği görüşünde. AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım ile BBP lideri Mustafa Destici’nin de ciddi oranda oy kaybettiği görüşü hakim.

Anket şirketleri:

Araştırma şirketleri de bu referandumda sınıfta kaldı. “Evet yüzde 61 çıkacak” diyen Adil Gür başta olmak üzere seçim sonuçlarını küsüratına kadar doğru tahmin eden Murat Gezici’nin dışında neredeyse tüm anket şirketleri dünkü oylama sonucunda sınıfta kaldılar.

Melih Gökçek ve KadirTopbaş

AKP’nin sosyal medya yüzlerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in Ankarası ile Kadir Topbaş’ın ‘İstanbulu’nda da ‘evet’ cephesi ciddi oranda oy kaybetti.

Büyük kentler:

İstanbul ve Ankara’nın dışında, Bursa dışındaki tüm büyük kentlerde de AKP ve MHP ‘kaybetti’

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