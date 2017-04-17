Referandum sonuçları… İşte seçimin kazananları

Sonucu tartışmalı da olsa Türkiye tarihi referandumu geride bıraktı. Peki bu referandumun 'kazananları' kimlerdi?

Türkiye, 94 yıllık yönetim sistemini değiştiren yeni anayasa için dün sandık başına gitti. Tartışmaların gölgesinde, eşit olmayan şartlarda yapılan seçimin sonucu da yine tartışmalı oldu. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sandıklar kapandıktan sonra aldığı “mühürsüz pusula ve zarflar da geçerlidir” kararı ve Anadolu Ajansı’nın ‘manipülasyon yapıyorlar’ iddialarına yol açan ‘sonuç açıklama tarzı’ şaibe iddialarını güçlendirdi. Saat 22:00 sıralarında ise YSK, resmi olmayan sonuçları açıkladı. Katılım oranının yüzde 85’in üzerinde olduğu halk oylamasında, tartışmalı da olsa sandıktan yüzde 51.4 ‘evet’; yüzde 48.6 ‘hayır’ çıktı. ‘Evet’ oranının düşük olması, bu cepheyi oluşturan AKP, MHP ve BBP’nin ‘kaybı’ olarak siyasi tarihe not edildi. Yine CHP, HDP, Saadet ve Vatan partilerinin oluşturduğu ‘hayır’ cephesinin ise aslında ‘kazandığı’ gözlendi. Ancak bazı isimler vardı ki referandumun ‘kazananları’ olarak tarihin not defterine kaydedildi. İşte referandumun ‘kazananlarından’ bazıları…

İSTANBUL VE ANKARA’YLA BİRLİKTE 33 İL

Devlet eliyle yapılan evet kampanyasına rağmen 81 ilden 33’ü yönetim sistemi değişikliğine ‘hayır’ dedi. Alışılagelmiş sahil şeridinin yanı sıra İstanbul ve Ankara ile Bilecik, Zonguldak gibi kentlerden de ‘hayır’ çıktı.

SOSYAL MEDYA

Önceki seçimlerde ‘bilgi kirliliği havuzu’ olarak görülen sosyal medya ise dünkü tarihi oylamada adeta kabuk değiştirdi. Ülke genelinde referanduma ilişkin ‘kirli işler’ ilk önce sosyal medyada ‘deşifre’ edildi. Kampanya sürecinde etkin olarak seçim arenası olarak kullanılan sosyal medya, yine ‘sessiz yığınların sesi’ oldu.

sozcu.com.tr

Bu konuda mütevazi olamayacağız. sozcu.com.tr kampanya sürecinde gösterdiği üstün gayreti dün gece de sürdürdü. İsimsiz kahramanlar; masa başından, sahadan, YSK merkezinden kısacası güçlerinin yettiği ölçüde her yerden Türkiye’yi gelişmelerden haberdar etmek için uğraş verdi. Türkiye en doğru ve en tarafsız bilgilere bu sayfalardan ulaştı.

SİZ KAZANDINIZ!

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Ali Türkşen, Mehmet Ali Çelebi gibi ‘hayır’ için canla başla çalışan simalar bir kenara referandumun asıl kazananı ‘vatandaş’ oldu. Birçoğu hiçbir STK ya da partiye üye olmamasına rağmen sanki bir ana muhalefet partisi lideriymiş gibi cumhuriyet için çalışan vatandaş, tartışmalı sonuca rağmen, siyasi tarih açısından adeta umut oldu.