Referandum sonuçlarına itiraz için adliyede uzun kuyruklar oluştu

Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz pusula ve zarflarla verilen oyları kabul etmesinin ardından itirazların son gününde vatandaşlar adliyeye akın etti. CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri de Çağlayan’daki Adalet Sarayına gelerek, 16 Nisan’da yapılan referandumda mühürsüz zarf ve pusulalarla verilen oyların iptal edilmesi için İl Seçim Kurulu’na başvuru yaptı. Adliye önünde açıklama yapılırken içeride de itiraz başvuruları için uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen CHP üyeleri kendi bastıkları ve üzerinde “Hayır” tarafı mühürlü “oy pusulası”nı “YSK mühürsüz oyları kabul ediyorsa biz de kendi bastığımız oy pusulalarını yanımızda getirdik. Bu oyların da sayılmasını istiyoruz” dedi. Topluluk adına açıklamayı İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu yaptı.

Daha sonra adliye içine girerek seçim sonuçlarına itiraz etmek için İl Seçim Kurulu'na gitti. Adliye içinde bir süre slogan atan bir grup, İzmir Marşı söyledi ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı attı. Grup ardından ellerindeki itiraz dilekçeleri ile başvuru yaptı.