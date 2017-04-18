Referandum sonuçlarına itiraz için adliyede uzun kuyruklar oluştu

İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen CHP üyeleri kendi bastıkları ve üzerinde “Hayır” tarafı mühürlü “oy pusulası”nı “YSK mühürsüz oyları kabul ediyorsa biz de kendi bastığımız oy pusulalarını yanımızda getirdik. Bu oyların da sayılmasını istiyoruz” dedi. Topluluk adına açıklamayı İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu yaptı.
Daha sonra adliye içine girerek seçim sonuçlarına itiraz etmek için İl Seçim Kurulu'na gitti. Adliye içinde bir süre slogan atan bir grup, İzmir Marşı söyledi ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı attı. Grup ardından ellerindeki itiraz dilekçeleri ile başvuru yaptı.