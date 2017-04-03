Referandumda evet çıkarsa, kadın hakları genişleyecek mi?

Kadınlar referandumda 'evet' çıkmasının kadın haklarını kötüleştirebileceği kanısında hemfikir ve yetkinin tek kişide toplandığı bir sisteme karşı...

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili CHP Tekirdağ milletvekili Candan Yüceer:

Tam tersi, 16 Nisan referandumunda evet çıkarsa Cumhuriyetle birlikte hakları teslim edilen kadınların elinde kalan son hak kırıntıları da ellerinden alınacak. Tek adam yönetimine dayalı bu sistemle kadınlar ortaçağın karanlığına mahkum edilecek. Hali hazırda kadın bedeni üzerinden siyaset yapmakta herhangi bir çekince görmeyen, 3-5 çocuk dayatan, kadının nasıl doğuracağına müdahale eden, kadın ve erkeği eşit görmeyen bir zihniyetin bütün yetkileri eline geçirdiğinde kadınlar üzerinde nasıl bir politika üreteceğini tahmin etmek güç değil.

“Hayır” diyen kadın örgütleri, anayasa değişikliklerine ilişkin toplumun farklı kesimlerinden görüşler alınmadığını ve özellikle de kadınların bu sürece dahil edilmediğini vurguluyor.

Deutsche Welle’ye konuşan kadın örgütleri temsilcileri anayasa değişikliğiyle ilgili şöyle konuştular;

“Bize danışılmadan, hiçbir maddesinden haberimiz olmadan yeni bir anayasa yazıldı. Bu, kadınların iradesinin yok sayılması anlamına geliyor” diyen KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, teklifi hazırlayan heyetin erkeklerden oluştuğuna dikkat çekti.

Türkiye genelinde bir kadın dayanışma örgütü olan Nar Kadın Dayanışma Ağı'ndan Göksu Cengiz, siyasetin yanı sıra kamuoyunda da kadınların sesini duyurma olanaklarının azaldığına işaret ediyor. OHAL sebebi ile protesto gösterilerine kısıtlama getirildiğini, birçok kadın derneğinin de KHK’larla kapatıldığını dile getiren Cengiz, muhalif kadınlara dar bir alan kaldığını ifade ediyor.

“Her dediği olan lider modeline karşıyız”

Kadın örgütlerinin biraraya getirdiği Hayır Diyen Kadınlar Platformu’ndan Melek Özman, “elini masaya vuran, her dediği olan, sinirlendirilmemesi gereken bu erkeklik ve liderlik modeline karşı olduklarını, oysa getirilmek istenen hükümet sisteminin bu modeli siyaseten meşru kıldığını” dile getirdi.

Ancak sorunun sadece mevcut Cumhurbaşkanı’nın şahsında somutlaşan tek “adam” yönetimi olmadığının da altını çiziyor: “Siyasetin çoğulcu, eşitlikçi ve paylaşımcı olmasını istiyoruz, o yüzden tek kadın olsaydı da hayır derdik.”

“Meclis işlevsizleştiriliyor”

Hayır diyen kadınlar, etkin denge ve fren mekanizmaları kurulmadan yürütmenin yasama karşısında güçlendirilmesinin ve yürütmenin yargıyı etki altına almasına imkan sağlanmasının kadın haklarında kötüye gidişe sebep olabileceğinden kaygı duyuyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Fidan Ataselim, meclisin yürütme karşısında güçsüzleştirilmesi durumunda kadın mücadelesinin zorlaşacağını ifade ediyor. Yargıda erkek egemen bakış açısının artacağı endişesi hakim. Ataselim, “Mahkemeler bağımsız ve tarafsız olacak deseler bile önerilen sistemde bunun bir teminatı yok” diyor.

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