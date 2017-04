Referandumun iptali için Ankara’ya yürüyor

İstanbul Çamlıca Kirazlıtepe Mahallesi’nde aile hekimliği yaparken, istifa ederek referandumun iptali için Ankara’ya yürüyen 47 yaşındaki Dr. Hülya Şen, Bursa’nın Yenişehir ilçesine ulaştı.

Referanduma şaibe karıştığını iddia eden ve İstanbul Çamlıca Kirazlıtepe Mahallesinde aile hekimliği yapan Dr. Hülya Şen, görevinden istifa ederek referandumun iptal edilmesi için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş eylemi başlattı. İstanbul Kadıköy'den başladığı yürüyüşün 3'üncü gününde Bursa'nın Yenişehir ilçesine ulaşan Dr. Hülya Şen'i, İznik yolu girişinde CHP İlçe Başkanı Nejdet Sert, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Semra Cingil ve partililer karşıladı.

Yürüyüşünü pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde bitireceğini belirten Dr. Hülya Şen şunları söyledi:

“Bugün İznik'ten yola çıkarak Yenişehir'e ulaştım. Sağ olsunlar her yerde olduğu gibi arkadaşlarımız burada da beni karşıladılar. Her yerde muazzam bir itiraz ve destek görüyorum. YSK yaptığı açıklamada yurt dışındaki mühürsüz oyları sayma kararı aldı. Her gün ayrı bir karar veriliyor. Hukuk devletinde böyle karışıklıklar yaşanmaması ve şaibenin olmaması gerekiyor. Yapılan açıklamalar kaygılarımızı daha da artırdı. Dolayısıyla ben ısrarcıyım ve Referandum sonuçlarının iptal edilmesi gerekiyor. Yok hükmünde sayılması gerekiyor. Zaten toplum vicdanı da benimle aynı fikirde. Yürüyüşümü Pazar günü Ankara'da bitirmeyi planlıyorum.”

Dr. Hülya Şen, yaptığı açıklamanın ardından Yenişehir'den Bilecik'e doğru yola çıktı. DHA