İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen doktor Eskişehir’e ulaştı

16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunun iptali için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Dr. Hülya Şen, Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nden Eskişehir'e geldi. Şen'i İsmet İnönü Caddesi Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde Eskişehir Hayır Platformu üyesi 100'ü aşkın kişi alkışlarla karşıladı.

Dr.Hülya Şen, kendisini karşılayan platform üyeleri ile birlikte Porsuk Bulvarı’na kadar yürüdü. Şen, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Propaganda dönemi başladı, bilemiyorum burası nasıldı ama İstanbul’da 100 metre arayla gökdelenleri giydirdiler, nerdeyse yer gök evet oldu. Bilboardlara, büyük dev afişlere stickerların savaşıydı bu. Ve bizim küçücük stickerlarla, yere yapıştırdığımız stickerlarla biz Üsküdar’da, Üsküdar’ın hepinize selamı var. Ve bilin ki atı alan Üsküdar’ı geçemedi. Kemse kazanmadı. Öyle bir dönemdeyiz ki, sadece biz kaybediyoruz. Artık YSK kararını, evet de dese, hayır da dese hükmü yok. Bundan sonra o mercinin vereceği kararın bence hükmü yok. Bence YSK’nın da bir hükmü yok. Cumhurbaşkanının anayasayı tanımadığı bir yerde ben de YSKyı tanımıyorum.”

Geceyi Eskişehir’de geçirecek olan Dr.Hülya Şen’in yarın Ankara’ya doğru yola çıkacağı belirtildi.

DHA