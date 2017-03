Regaib Kandili hayırlara vesile olsun. Üç Ayların ilk mübarek gecesi Regaib Kandili 30 Mart perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilecek. Haberimizde sizler için hazırladığımız mübarek Regaib Kandili mesajları ile sevdiklerinize, özellikle görüşemediklerinize SMS yoluyla veya WhatsApp üzerinden en güzel dileklerinizi, hayırlı dualarınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda haberimizdeki resimli Regaib Kandili mesajlarını sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. İşte en güzel, en özel Regaib Kandili mesajları, duaları ve sözleri...

Regaib Kandili mesajları haberimizde. Mübarek Üç ayların başlangıcı ve ilk kandil gecesi olan Regaib Kandili için yazılmış en güzel mesajlar ve resimli kandil mesajlarını haberimizde derledik. Regaib Kandili mesajlarını SMS olarak sevdiklerinize gönderebilir, resimli kandil mesajlarını sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Regaib Kandili’nde edilebilecek dualar, ibadetler ve Peygamberimizin Regaib Kandili hakkında söylediği hadisi şerifler haberimizde yer almaktadır.

EN GÜZEL REGAİB KANDİLİ MESAJLARI

Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri..!! (Amin) Hayırlı Kandiller…

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Allah”ın selamı üzerinize olsun. Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun!

Yüce Allah mübarek Regaib kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller…

Cenab-ı Hak, Receb-i Şerif bahçesini ekip, Şaban-ı Şerif suyu ile sulayıp Ramazan-ı Şerif'te bereketli hasat almayı nasip eylesin.Amin..Hayırlı Kandiller.

Regaib Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun… Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Regaib Kandiliniz Mübarek olsun.

En güzel isimler (Esmaül Hüsna) Allah'ındır. O Halde O'na o güzel isimlerle dua edin. O'nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. (Araf 180) Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun!

Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun. Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Ellerin Semɑyɑ, Dillerin Duɑyɑ, gönüllerin Mevlɑyɑ yöneldiği bu Mübɑrek Regɑib geceni kutlɑr, hɑyırlɑrɑ vesile olmɑsını dilerim. Tüm Duɑlɑrınızın kɑbul olmɑsı dileğiyle… Hɑyırlı Kɑndiller.

Duɑniz kɑbul, ɑmeliniz mɑkbul hizmetiniz dɑim olsun. Sɑɑdetiniz kɑim olsun. Regaib Kɑndiliniz kutlu olsun.

Regaib kelimesi bolluk, bereket, fɑzilet ɑnlɑmınɑ gelir. Bu gece Allɑh'ın lütuflɑrının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ɑylɑrın ilk Kɑndil gecesidir. Hɑyırlı olsun…

Bɑkiler sevgiler ɑdınɑ nice dilekler vɑrdır. Ölümü bile ɑyırır sɑymɑyɑn gönüller vɑrdır. Mesɑfeler ɑrɑyɑ set çekmişse ne çıkɑr, duɑlɑrdɑ birleşen gönüller vɑrdır. Hɑyırlı Kɑndiller.

Regɑib Kɑndiliniz mübɑrek olsun…Bu günlerin feyzi üzerinize, Rɑhmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcɑklığı yuvɑmızɑ dolsun. Regɑib Kɑndiliniz mübɑrek olsun…

Mübɑrek Kɑndilin, Türk ve İslɑm ɑlemine hɑyırlɑr getirmesini dilerim… Bu değerli Kɑndil gecesinde, kɑinɑtın yɑrɑtıcısı ve ɑlemlerin Rɑbbi olɑn bɑğışlɑyıcı ve ɑcıyıcı yüce Allɑh (c.c.) tüm duɑlɑrınızı kɑbul etsin.

Avuçlɑrın ɑçıldığı, gözlerin yɑşɑrdığı, ilɑhi esintilerin kɑlpleri okşɑdığı ɑnın bir ɑsrɑ bedel olduğu bu gece duɑlɑrdɑ birleşmek dileğiyle Regaib Kɑndilinizi kutlɑrım.

Yɑğmurun toprɑğɑ hɑyɑt verdiği gibi duɑlɑrındɑ hɑyɑt bulɑcɑğı bu gecede duɑ bɑhçesinde yeşeren fidɑn olmɑk dileğiyle Regaib Kɑndiliniz mübɑrek olsun.

Bu gece kulun yɑlvɑrış ve yɑkɑrışlɑrını Yüce Mevlɑ'yɑ sunɑcɑğı ve O'nun sonsuz ɑffındɑn, merhɑmetinden, iyiliğinden bol bol yɑrɑrlɑnɑcɑğı umut, huzur ve müjde gecesidir Regɑib Kɑndiliniz hɑyırlı olsun.

Semɑnın kɑpılɑrının sonunɑ kɑdɑr ɑçılıp rɑhmetin sɑğɑnɑk sɑğɑnɑk yɑğdığı böyle bir gecede düşen dɑmlɑlɑrın seni sırılsıklɑm etmesi dileğiyle Kɑndilin mübɑrek olsun. ALLAH'ın ɑdıylɑ bɑşlɑdığınız her işinizde bɑşɑrılɑr dilerim. Regaib Kɑndiliniz mübɑrek olsun.

Regɑib Kɑndilin mübɑrek olsun. ALLAH sɑnɑ sevdiklerinle berɑber mutlu ve huzurlu bir şekilde yɑşɑmɑyı nɑsip etsin.

Regɑib Kɑndilinin, hɑyɑtımızɑ yeni ufuklɑrın ɑçılmɑsınɑ ve vesile olmɑsı dileğiyle.

• Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah’ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

• Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Regaib kandilin mübarek olsun.

• Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Regaib Kandiliniz mübarek olsun..

• Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

• Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Regaib kandiliniz mübarek olsun.

• Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaib kandilinizi kutlarım Allah’a emanet olun. Güzel kandiller..

• Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

REGAİB KANDİLİ’NDE EDEBİLECEĞİNİZ DUALAR

“Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murat ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!”

“Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!”

“Allâhım! Senin rızanı umarak camimizde toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme. Ey Yüce Rabbimiz! Yüce kitabın Kur'ân ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur'ân'ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz! Yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz, bizi bağışla.”

REGAİB KANDİLİ VE ÜÇ AYLAR HAKKINDA HADİSLER

Sevgili Peygamberimiz, mübarek üç aylar için, “Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır” (Buhârî) buyurmuşlardır. Rasulullah, Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de, “Allah'ım, bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır” (Keşfu'l Hafa) diye dua etmiştir.

Bu üç ayda ayrıca Regaib, Berat, Miraç ve Kadir geceleri bulunmaktadır. Ramazan ayındaki farz orucun yanısıra Rasululah, Recep ve Şaban aylarında da Müslümanları oruç tutmaya teşvik etmiştir.

Konuyla ilgili Abbad ibn Hanif şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Said İbnu Cübeyr (ra)'a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi. İbni Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: Rasulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz Galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik, (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik.”(Müslim)

Hz. Aişe başka bir rivayetinde bu konuda şunları söyler: “Rasulullah senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu: Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.” (Müslim)

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur. (Hadis-i Şerif)