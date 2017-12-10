Reina katliamı davası Silivri’de başlıyor

Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılaması yarın Silivri'de başlıyor. Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ortaköy’de Yılbaşı gecesi Reina’da gerçekleştirdiği saldırıda 39 kişiyi öldürdüğü ve 79 kişiyi de yaraladığı iddia edilen Abdulkadir Masharipov ile saldırıda rol aldığı belirtilen IŞİD terör örgütü üyesi 56 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması başlıyor. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından güvenlik gerekçesiyle, Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda yapılacak olan duruşmalar Pazartesi günü başlayarak Cuma gününe kadar sürecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan 90 sayfalık iddianamede 51’i tutuklu 57 şüpheli yer aldı. İddianamede saldırıda 39 kişinin öldüğü 79 kişinin ise yaralandığı kaydedilirken, aralarında Reina işletmecisi Mehmet Koçarslan’ın da bulunduğu 121 kişi ve bir işletme “mağdur müşteki” olarak yer alıyor.

MASHARİPOV’UN 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 2 BİN 397 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, saldırgan Abdulkadir Masharipov hakkında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme”, “79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme”, “Silahlı terör örgütüne üye olma”, “Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma” suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

EŞİNE DE AYNI CEZA İSTENİYOR

Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva ile katliamın planlama aşamasında yer alan İlyas Mamaşaripov, Alı Jameel Mohammed Mohammed ile saldırgan ile benzer potansiyeli bulunduğu belirtilen Abdurrauf Sert’in de, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme”, “79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs”, “Silahlı terör örgütüne üye olma”, “Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması” suçlarından 40’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397’şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer 52 sanık hakkında ise “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 15’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

OLAY GÜNÜ ANLATILDI…

İddianamede olay günü şu şekilde özetleniyor; “Yılbaşı günü Zeytinburnu’nda ticari taksi ile Beşiktaş’ta bulunan Reina isimli eğlence mekanına gelen IŞİD Terör örgütü mensubu Ebu Muhammed El Horasani kod ismini kullanan şüpheli Abdulkadir Masharipov, IŞİD Terör örgütünün talimatı doğrultusunda saat 01.15 sıralarında AK-47 Kalasnikof marka otomatik tüfekle, Reina’nın kapısında bulunan kişilere de ateş açarak içeriye girmiş, burada polis memuru Burak Yıldız’ı şehit etmiş, Reina da Yılbaşı kutlaması yaparak eğlenen insanların üzerine otomatik tüfekle tasarlayarak öldürme kastıyla ateş ederek 39 kişiyi öldürmüş, 79 kişiyi de yaralamıştır.”

MASHARİPOV’UN YAKALANMASINDA 2 BİN POLİS GÖREV YAPTI… 7 BİN 200 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ…

İddianamede saldırgan Abdulkadir Masharipov’un, çıkan kargaşadan yararlanarak ticari taksi ile eylem sonrası olay yerinden ayrıldığı belirtilerek, yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalara yer veriliyor. Buna göre, 2 bin polisin, MİT Bölge Başkanlığı’nın verdiği destekle saldırganın bulunması için harakete geçildiği kaydediliyor. Saldırganın kaçış güzergahı ve eylem birliği içinde olduğu IŞİD terör örgütü mensuplarının incelenmeye alındığı ve bu doğrultuda 7 bin 200 saatlik kamera görüntülerinin izlendiği ifade ediliyor.

TEHLİKELİ GÖRÜLEN 642 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Bu konuda vatandaşlardan da 2 bin 142 ihbar geldiği, IŞİD Terör örgütünün “Madafa” evleri olarak tabir ettiği ve örgütsel amaçları doğrultusunda kullandığı, YTS’lerin (Yabancı Terörüst Savaşçı) barındırıldığı 152 adrese operasyonlar yapıldığı belirtiliyor. Yine yürütülen bu operasyonlar kapsamında 642 yabancı uyruklu şahısın kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınırdışı edildiği de anlatılıyor. Masharipov’un da yapılan bu çalışmalar sonucu Esenyurt’ta saklandığı evde yakalandığı ifade ediliyor.

SALDIRININ EMRİNİ O VERDİ…

İddianamede Reina katliamı talimatının Suriye de çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren, üst düzey IŞİD terör örgütü mensubu, Rusya Federasyonu vatandaşı Ebu Cihad kod isimli İslam Atabıev tarafından Masharipov’a verildiğinin tespit edildiği kaydediliyor. Atabıev’in örgütün Rusça yayın yapan medya yayın organının başında bulunduğu ve Ebu Cihad El Şişani ve Ebu Cihad El Karaçayi kod isimlerini de kullandığı anlatılıyor.

TALİMAT SES KAYDIYLA GELDİ

İddianameye göre, şüpheli Abdulkadir Masharipov 26 Aralık 2016’da telegram üzerinden haberleştiği IŞİD terör örgütü militanıyla Başakşehir’de buluştu. Kimliği tespit edilemeyen Kafkas kökenli Rusça konuşan militan, Masharipov’a IŞİD’ın Türkiye eylemlerini organize eden Ebu Cihad’ın eylem talimatının olduğu ses kaydını içeren hafıza kartını ve günlük ev kiralaması için 700 TL para verdi.

“BU TÜRKİYE’Yİ ÖLDÜRÜN”

Masharipov’un kullandığı tabletten çıkan ses kaydında, Ebu Cihad şunları söyledi; “Allah yolunda köpeklere, kafirlere göstermek gerekli, onlar hiç bir yerde güvenli değiller. Onlar düşünmesinler, İstanbul güvenli diye… Onlar Müslümanları öldüremezler, bombalayamazlar, çocukları kadınları öldüremezler. Bunlar cezasız kalmaz. (…)Allah diyor ki, bu Türkiye’yi öldürün. Dağıtın. Gecesini gündüz yapın.”

OĞLUNA BÜYÜDÜĞÜNDE İNTİHAR EYLEMİ YAPMASI İÇİN TAVSİYEDE BULUNMUŞ

Masharipov’un 27 Aralık 2016’da saat 23.57’de bir veda videosu çektiği, video görüntülerinde intihar eylemi yapacağını, çocuklarının büyüyünce eşine zorluk çıkarmamalarını ve oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi istihşad eylemi yapması tavsiyesinde bulunduğu da iddianamede yer alıyor. 28 Aralık’ta ise Masharipov’un eylem talimatı aldığı Taksim Meydanı’na giderek cep telefonuyla selfi çeker gibi keşif amaçlı kayıt yaptığı, 29 Aralık’ta da günlüğünü 100 TL’ye kiraladığı Medikule Rezidans’taki daireye, IŞİD örgütü mensubu bir şahıs tarafından eylemde kullanılacak mühimmatın bavul içerisinde bırakıldığı anlatılıyor.

REİNA İKİNCİ HEDEFMİŞ

İddianameye göre, 31 Aralık 2016 günü, Taksim’e tekrardan keşif için çıkan Masharipov, polislerden dolayı Taksim’e girmesinin mümkün olmadığını telegram üzerinden Ebu Cihad’a bildirdi. Ebu Cihad da Masharipov’a iki hedef olduğunu söyleyerek, bir fotoğraf gönderdi. Fotoğrafın bir tarafında peygambere hakaret eden gazetenin Şişli’deki adresi, diğer bölümünde ise Reina Disko Clup olduğu belirtildi. Ebu Cihad, yılbaşı nedeniyle gazetenin muhtemelen kapalı olduğundan hedefi Reina olarak belirledi.

IŞİD KATLİAMI SAHİPLENDİ

İddianamede Reina da gerçekleştirilen eylem sonrası IŞİD terör örgütünün, Türkçe yayınladığı ” FURAT” isimli video da terör eylemini sahiplendiği kaydedildi. (DHA)