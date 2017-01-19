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Reina katliamına ‘kadın’ ödülü!

Esenyurt'ta yakalanan Reina katliamcısının yanındaki 3 kadının sırrı da çözüldü. Kadınların, Reina katliamının ‘ödülü’ olarak IŞİD tarafından Masharipov’a 'sunulduğu' siyahi kadının ise onunla dini nikahla evlendirildiği ortaya çıktı.
08:0119 Ocak 2017
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Reina katliamına ‘kadın’ ödülü!
Esenyurt'ta yakalanan Reina katliamcısının yanındaki 3 kadının sırrı da çözüldü. Kadınların, Reina katliamının ‘ödülü’ olarak IŞİD tarafından Masharipov’a 'sunulduğu' siyahi kadının ise onunla dini nikahla evlendirildiği ortaya çıktı.

Tacik asıllı Özbek vatandaşı IŞİD’li Masharipov'un sorgusunda, birlikte evde yakalandıkları Afrikalı 3 kadının gizemi çözüldü.

Baskında ele geçirilen kadınların, teröriste 'ödül' olarak gönderildiği iddia ediliyor.

Baskında ele geçirilen kadınların, teröriste ‘ödül’ olarak gönderildiği iddia ediliyor.

Kadınların, Reina'da 39 kişiyi  katletmesinin ‘ödülü' olarak IŞİD tarafından Masharipov'a sunulduğu belirlendi.

HEM FİZİKÇİ HEM BİLGİSAYAR UZMANI

Habertürk’ten Müslim Sarıyar’ın haberine göre; teröristin Dina A.'ya dini nikâh kıydığı tespit edildi. Evdeki Dina imzalı “Seni seviyorum” notu dikkat çekmişti.  Afganistan'daki bağlantıları araştırılan Masharipov'un bilgisayar uzmanı olduğu, Musul'da savaştığı öğrenildi. Masharipov’un Özbekistan’da bir üniversitede fizik eğitimi aldığı ortaya çıkmıştı.

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Son güncelleme: 08:0519.01.2017
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