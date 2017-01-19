Reina katliamına ‘kadın’ ödülü!

Tacik asıllı Özbek vatandaşı IŞİD’li Masharipov'un sorgusunda, birlikte evde yakalandıkları Afrikalı 3 kadının gizemi çözüldü.
Kadınların, Reina'da 39 kişiyi katletmesinin ‘ödülü' olarak IŞİD tarafından Masharipov'a sunulduğu belirlendi.
Habertürk’ten Müslim Sarıyar’ın haberine göre; teröristin Dina A.'ya dini nikâh kıydığı tespit edildi. Evdeki Dina imzalı “Seni seviyorum” notu dikkat çekmişti. Afganistan'daki bağlantıları araştırılan Masharipov'un bilgisayar uzmanı olduğu, Musul'da savaştığı öğrenildi. Masharipov’un Özbekistan’da bir üniversitede fizik eğitimi aldığı ortaya çıkmıştı.