Reina katliamının ardından yazılanlar herkesi şoke etti!

Yılbaşı gecesi Türkiye'nin en gözde eğlence mekanlarından biri olan Reina'da gerçekleşen katliamın ardından sosyal medyada terörü ve teröristi öven çok sayıda paylaşım yapılması 'biz nasıl bu hale geldik' dedirtti. Başbakan Binali Yıldırım, bu söylemler karşısında sessiz kalamayarak Twitter'dan "Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır" mesajını paylaştı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da halkı tahrik eden ve terörü öven paylaşımlar için Barolar Birliği olarak harekete geçtiklerini duyurdu.

Yılbaşı gecesi Türkiye'nin en gözde eğlence mekanlarından biri olan Reina'da gerçekleşen katliamın ardından sosyal medyada terörü ve teröristi öven çok sayıda paylaşım yapılması 'biz nasıl bu hale geldik' dedirtti. Başbakan Binali Yıldırım, bu söylemler karşısında sessiz kalamayarak Twitter'dan "Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır" mesajını paylaştı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da halkı tahrik eden ve terörü öven paylaşımlar için Barolar Birliği olarak harekete geçtiklerini duyurdu.

2017 yılının ilk saatinde İstanbul Ortaköy’deki Reina’dan gelen korkunç haber tüm dünyayı şoka soktu. Katliamın yaşandığı andan itibaren Türkiye ve dünyadan terörü lanetleyen mesajlar üst üste gelmeye başladı. Aynı dakikalarda sosyal medyada bazı kişiler tarafından paylaşılan ve kendini kaybetmişcesine teröre övgüler yağdıran, neredeyse ‘oh olsun’ şeklindeki mesajlar herkesi şaşırttı.

Sınırsız Sorumsuz Sosyal Medya (S.S.S.M) döneminin yaşandığı bu günlerde insani duygular taşıyan herkesin lanetlediği ve tepki gösterdiği bu vahşet karşısında Başbakan da sessiz kalamadı. Yıldırım, nefret dolu mesajlara öfkesini sosyal medyada yaptığı şu uyarıyla dile getirdi;

“Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır. Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır.”

BAROLAR BİRLİĞİ’NDEN SOSYAL MEDYA DUYURUSU

Türkiye Barolar Birliği Metin Feyzioğlu, sosyal medyada paylaşılan teröre övgü mesajlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek Twitter’dan çağrıda şu çağrıda bulundu: “İstanbul saldırısını tahrik eden ve sonrasında öven tüm açıklamalar ve mesajlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ekran çıktılarını bekliyoruz.”

Ardından konuyla ilgili bir açıklama da yapan Feyzioğlu şöyle konuştu; “Terörün amacı toplumu bölmek, birbirine düşürmek ve umutsuzluk yaratmaktır. Katliamdan önce veya sonra yapılan ve yılbaşı kutlamalarını ‘kafir işi' olarak ilan eden, yılbaşı kutlayanları günahkar olarak gösteren açıklamalar, dünyanın en azılı terör örgütlerinin saldırıları altında bulunan toplumumuzu ayrıştırmaya yöneliktir. Böylelikle terör örgütleri hain amaçlarına uygun sömürebilecekleri bir iklime kavuşmuş olmaktadır. Yetkili makamların diğer terör eylemlerinde gösterdikleri hassasiyeti burada da göstermelerini bekliyoruz, talep ediyoruz. Sayın Başbakan’ın ve Adalet Bakanı’nın bu konuda yaptıkları açıklamaları memnuniyetle karşıladık. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın katliamdan sonra yaptığı açıklamayı da olumlu gördük. Keşke yılbaşından bir gün önce okutulan cuma hutbelerinde toplumun hassasiyeti ve kırılganlığına dikkat edilmiş olsaydı. Dileriz başta yetkili makamlar olmak üzere herkes, toplumu ayrıştırmak yerine kucaklaştırmak adına üzerine düşeni eksiksiz yapar.”

HAFTALAR ÖNCESİNDEN BAŞLADI!

Olaydan sonra sosyal medyada başlayan nefret söylemlerinin benzerleri, günler öncesinden Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapılan yılbaşı karşıtı ‘tuhaf’ eylemlerle de karşımıza çıkmıştı.

İşte ajansların servis ettiği o haberlerden bazıları;

(Biz bu haberlere konu olan sorumsuz kişilerin yüzlerini buzlayarak veriyoruz.)

“HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA”

YER: AYDIN

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yılbaşı öncesinde oyuncak tabancayla temsili Noel Babayı kovalayarak ‘Noel Kutlamıyoruz’ yazılı pankartla basın açıklaması yapan 10 kişi gözaltına alındı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK’nın 216. maddesinin “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” hükümleri çerçevesinde soruşturma başlatıldığını resmi sitelerinden duyurdu.

YER: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü'nde toplanan bir grup öğrenci, Noel kutlamalarını ve Noel Baba'yı protesto etti. Kampüs girişinde toplanan öğrenciler, “İslam Topraklarında Yaşam Savaşı, Ehli Dünyanın Heyecanı Yılbaşı” yazılı pankart açtı. “Uyma Şeytana Aldanma Kutlama”, “ İslam'da Noel Yoktur” yazılı pankart ve dövizler açtı.

NOEL BABAYI SÜNNET EDİP BIÇAKLADILAR

Grup basın açıklamasının ardından Noel baba şeklindeki balon maketin önüne bira kutuları, haç ve enjektör koydu. Grup şişme Noel Baba’ yı sünnet ettikten sonra bıçakladı.

YER: BALIKESİR

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bazı STK'larca yılbaşı böyle protesto edildi;

YER: VAN

Van'da billboardlara, yılbaşı eğlencelerine ve Noel kutlamalarına tepki gösteren afişler asıldı. Kentin en işlek caddelerinde bulunan birçok billboard, trafo ve boş alanlara ‘Siz hiç Kurban Bayramı kutlayan Hristiyan gördünüz mü?', ‘Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır. (Ebu Davud)', ‘Biz Hıristiyan Bayramı kutlayan Müslüman gördük', ‘Unutmayın Noel baba, kendi çocukları üzerine gökten oyuncak, Müslüman çocukların üzerine ise gökten bomba atan kültürün temsilcisidir' sözlerinin yer aldığı afişler asıldı.

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YER: BALIKESİR

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Balıkesir Şubesi yılbaşı kutlamalarını protesto etti.