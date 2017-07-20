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Reina katliamının zanlısı Asparov yakalandı

Yılbaşı gecesi İstanbul’un ünlü eğlence mekanı Reina’da 39 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının firari sanığı İbrahimjon Asparov’un Danimarka’nın Vejle şehrinde gözaltına alındığı açıklandı.

02:1520 Temmuz 2017
Gündem
Reina katliamının zanlısı Asparov yakalandı
Yılbaşı gecesi İstanbul’un ünlü eğlence mekanı Reina’da 39 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının firari sanığı İbrahimjon Asparov’un Danimarka’nın Vejle şehrinde gözaltına alındığı açıklandı.

Çıkarıldığı mahkemede ilk etapta dört hafta hapis cezasına çarptırılan İbrahimjon Asparov'un Türkiye'nin isteği üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Güneydoğu Jutland Savcısı Dorthe Möller Andersen, mahkemede Asparov'un yılbaşı gecesi Reina'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Türkiye'nin iade talebi üzerine gözaltına alındığını söyledi.

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İstanbul’un ünlü eğlence mekanı Reina’yı 2017 yılının ilk saatlerinde kana bulayarak 39 insanın hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısında, IŞİD üyesi Abdülgadir Masharipov’a silahları veren “Danyelik İbrahim” kod adlı örgüt üyesi İbrahimjon Asparov Danimarka’da yakalanmış ancak serbest bırakılmıştı. Danimarka basınına yansıyan haberlere göre Danimarka istihbarat servisi PET, geçtiğimiz Haziran ayında

Reina saldırısı ile ilgili olarak Asparov hakkında araştırma yapmış ancak herhangi bir ihbar ya da iade isteği olmadığı için daha fazla girişimde bulunmamıştı. Asparov, saldırıda kullanılan silahı saldırgan Masharipov'a vermekle suçlanıyor. İHA

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