Reina kurbanlarından Lübnanlı bankacı ülkesine gönderiliyor

Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı sırasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'in eşi, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kendisi de aynı saldırıda yaralanan ve topallayarak adli tıpa gelen Mirey Mousallem'in oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı sırasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'in eşi, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kendisi de aynı saldırıda yaralanan ve topallayarak adli tıpa gelen Mirey Mousallem'in oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Çoğu yabancı uyruklu 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısında yaşamını yitirinlerin adli tıptaki işlemleri sürüyor. İşlemleri biten cenazeler de ailelerine teslim ediliyor. Bunlardan birisi de 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem idi.

Haykal Mousalllem’in eşi, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na geldi. Kendisi de aynı saldırıda yaralanan ve topallayarak adli tıpa gelen Mirey Mousallem’in güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

İLGİLİ HABER Reina'daki saldırının Lübnanlı kurbanı öleceğini tahmin etmiş

Lübnan heyeti İstanbul’a geldi

Öte yandan LÜBNAN Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Ortaköy’deki saldırıda ölen ve yaralanan vatandaşların durumunu öğrenmek üzere Türkiye’ye geldi. Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan saat.23.30 sıralarında özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen 19 kişilik heyet VİP salonun önünde açıklama yaptı. Lübnan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Mira Dagher, “3 ölü var. Durumunu görmek için geldik. Bizler bakanlık temsilcileriyiz ve ailelerle birlikte geldik.” dedi. Bir yaralı hasta yakını ise hastaneleri kontrol edeceklerini belirtti. Heyet daha sonra araçlara binerek yaralıların bulunduğu hastanelere gitti. (DHA)