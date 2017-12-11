Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov’un eşi savunma yaptı

Geçtiğimiz yıl başında Reina adlı gece kulübünde 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında saldırgan Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva, “Tek suçum Abdulkadir Masharipov ile evli olmam” diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Ortaköy'de Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 57 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmada bir numaralı sanık Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva, savunmasını Türkçe yaptı. Savunmasında 2 çocuk annesi olduğunu söyleyen Nurullayeva, “2 yaşındaki kızım Zeynep'le tutukluyuz. Tutukluluğumuzun sebebi eşimin işlediği suçtur. Ben hiçbir suça karışmadım. Ben onunla evlendiğimde hiçbir terör örgütüne bağlı değildi. Zamanla aşırı şekilde örgütlere bağlanmaya başladı. Ben de bir şey yapamıyordum. Paramız olmadığı için İstanbul'da eşimin bir arkadaşının evinde kaldık. Biz çok maddi sıkıntı çektik, içime kapandım. Benim hiçbir zaman terör örgütüyle bağlantım olmadı” dedi.

“TEK SUÇUM ABDULKADİR MASHARİPOV İLE EVLİ OLMAM”

“Eşimin gölgesi altında çocuklarına bakan bir anneydim” diyen sanık Nurullayeva, “8 Ocak'ta gözaltına alındım, 26 gün gözaltında kaldım ve tutuklandım. Eğer suçluysam tek suçum Abdulkadir Masharipov ile evli olmamdır. Kocam olaydan 3-4 gün önce evi terk etti. Bizi bir şahıs aldı ve eşime götüreceğini söyledi. O kişinin örgütle bağlantılı olup olmadığını bilmiyorum. İlk gittiğimiz ev Esenyurt'ta bir ailenin eviydi. Sonra başka bir eve gittik, 2 gün kaldık. Bu süreç içinde Abdulkadir ile görüşmedim” şeklinde konuştu.

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“HERKES EŞİ VE ÇOCUKLARI İLE O TÜR VİDEOLAR ÇEKER”

Abdulkadir Masharipov'un çektirdiği videoya ilişkin savunma yapan sanık Nurullayeva, “Herkes eşi ve çocukları ile o tür videolar çeker. Videoda sadece oğlum için büyüyünce istihşad eylemcisi olursun diyor. İstihşad Filistin’de Hamaslılara verilen isimdir. Hamas da Türkiye'de suç değildir. Benim suçlu olduğumu gösteren bir delil yoktur” ifadelerini kullandı.

Sanık Zarina Nurullayeva, oğlunun elinden zorla alındığını belirterek, “Yakalanmadan 2 gün önce iki adam kapıya gelerek, ‘Çocuğu hazırla, onu babasının yanına götüreceğiz' dedi. Ben de verdim, o günden sonra haber alamadım. Günlerce ağladım. Terör örgütü olsaydım oğlumun götürülmesine neden karşı çıkayım? Ben suç işlemedim” dedi.

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Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Bizi şaşırtacak kadar düzgün Türkçe’yle savunma yaptın” şeklinde konuştu. Mahkeme başkanının “Türkiye'ye gelme fikri kimindi?” sorusu üzerine sanık Zarina Nurullayeva, “Kocamın fikriydi. Kocam gizli kişiydi. Bana, ‘erkeklerin işine karışma' diyordu” şeklinde cevap verdi.

Başkanın, “Ebu Cihad isimli şahıs ses kaydı göndermiş kocana, haberin var mı?” sorusuna sanık, “Yok” cevabını verdi. “Kocan sana hiçbir şey anlatmaz mıydı?” sorusuna ise sanık, “Anlatmazdı, zaman zaman şehit olmak istiyorum diyordu. Başka bir şey demezdi” dedi.

“EBU CİHAD’A SÖYLEMİŞTİM, ÇOCUĞUMU ALSINLAR DİYE”

Bunun üzerine müşteki avukatı sanık Abdulkadir Masharipov'a, “Büyük oğlunuzun kaybolduğu söyleniyor. Kimlerin aldığı ve şuanda nerede olduğu hakkında bilginiz var mı?” diye sordu. Masharipov, “Kim olduğunu bilmiyorum. Suriye'de Ebu Cihad'a söylemiştim çocuğumu alsınlar diye. ‘Benim yanıma getirme çok gürültü yapar, götürün bir yerde dursun’ demiştim” şeklinde cevap verdi.

Duruşma, tutuklu sanıkların savunmasıyla devam ediyor.

İHA