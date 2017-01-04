Reina saldırganı sanıp meydan dayağı attılar

Pendik'te polisin dağıttığı fotoğraftaki teröriste benzeyen bir vatandaş halktan dayak yedi. Şahsı kızgın kalabalığın elinden polisler kurtardı.

Yılbaşı gecesi Reina’da terör estiren ve 39 kişiyi katleden teröristi arama çalışmaları sürüyor. 4 gündür İstanbul’un altını üstüne getiren güvenlik güçleri saldırganı yakalayabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

155 polis imdat hattına da teröristle ilgili yüzlerce ihbar geliyor.

PENDİK’TE VATANDAŞLARDAN ‘GÖZALTI’

Bugün öğle saatlerinde ise benzer bir ihbar İstanbul’un Pendik ilçesinden geldi. Yolda yürüyen bir şahsı ‘terörist’ sanan vatandaşlar, önce onu etkisiz hale getirip ardından ise yumruk ve tekmelerle dövdüler. Olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen şahsın ise teröristle ilgisi olmadığı anlaşıldı. Yüzü başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs daha sonra serbest bırakıldı. Geriye ise vatandaşların ‘terörist sandıkları şahsı’ dövdükleri görüntüler kaldı.