Son dakika… Reina saldırganının saklandığı evin görüntüleri

Ortaköy'de yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli terörist Abdulgadir Masharipov'un Esenyurt'ta saklandığı evin görüntüleri paylaşıldı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda, İstanbul polisi tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalanan Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov’un kaldığı evin görüntüleri yayınlandı. Evde yapılan incelemelerin sona ermesinin ardından polis, basın mensuplarının görüntü almasına izin verdi.

İşte o hainin saklandığı ev;

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