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Reina'da 39 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırı sonrası gözler bugünün gazetelerine çevrildi. Özellikle Yeni Akit ve Milli Gazete'nin saldırıdan önce 'yılbaşı kutlamaları' için attıklarımanşetler çok tartışılmış 'provokasyon yapılıyor' iddialarına neden olmuştu. Bugün ise saldırıyı Yeni Akit isimli yayın organı "Baş şüpheli Amerika" manşeti ile gördü.Organ "ABD'nin eğlence mekanındaki katliamın hemen ardından tepki vermesi 'Suçluluk psikolojinin bir tezahürü' olarak yorumlandı" dedi. Milli Gazete ise saldırı için "Karanlık Vahşet" başlığını kullandı.İşte günün gazete manşetleri....
Reina saldırısı gazete manşetlerinde
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