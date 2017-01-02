Reina saldırısında flaş detaylar…

Saldırıya ait görüntüleri analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar terörist için "yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil" tespitinde bulundu. Ağar ayrıca saldırganın yaklaşık 180 mermi sıktığını belirtti. Teröristin 'zaman kaybetmemek adına' daha fazla mermi alan 'uzun şarjör' kullanmış olabileceği de ihtimaller arasında.

Saldırıya ait görüntüleri analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar terörist için "yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil" tespitinde bulundu. Ağar ayrıca saldırganın yaklaşık 180 mermi sıktığını belirtti. Teröristin 'zaman kaybetmemek adına' daha fazla mermi alan 'uzun şarjör' kullanmış olabileceği de ihtimaller arasında.

Beşiktaş Ortaköy'deki Reina'ya yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Polis saldırının yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, saldırgana eşkal bilgisi kesinleşti.

İsmi açıklanmayan teröristin gerçek fotoğrafı da ortaya çıktı. Polis her yerde fotoğrafı belirlenen şüpheliyi arıyor.

TERÖRİSTİN ANALİZİ

Saldırıya ait güvenlik kamerası görüntülerini sozcu.com.tr için analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar olayla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Ağar saldırgan için “Terörist kalçadan atışta ve çabuk atışta çok iyi. Böyle bir meleke oluşması için binlerce mermi atmaya ihtiyacı var. Bu mermileri atmış, hem de gerçek çatışma ortamlarında. Masum insanlara ateş etme konusunda ise hiç tereddütü yok. Tam bir katil. İnsan etine çok ateş etmiş. Çatışma alanlarının dandın adamlarından kesinlikle değil. Yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil” dedi.

“6 ŞARJÖR DEĞİŞTİRDİ”

Tüm bunların teröristin ‘eğitimli bir saldırgan’ olduğuna dikkat çeken Ağar “İçeride kalış süresinin sadece 5 buçuk dakika olduğu ve süre içinde 6 şarjör değiştirdiği ifade ediliyor. Kaleş’te 180 mermiye denk geliyor. Saldırgan; kararlı, inançlı, pratik, nasıl sonuç alınacağını bilen, soğukkanlı ve uzman” diye konuştu.

BİR ŞARJÖR 576 GRAM

Standart bir kaleşnikof şarjörü 30 mermi alıyor. Ve dolu bir şarjör 576 gram ağırlığında. Bu da hainin sırt çantasında en az 5 adet yani yaklaşık 3 kilogram ağırlığında şarjör taşıdığı anlamına geliyor.

40’LIK 50’LİK ŞARjÖRLER DE VAR

Kaleşnikoflarda 40’lık ve 50’lik gibi (uzun şarjör) farklı şarjörler de kullanılıyor. Yani teröristin ‘zaman kaybetmemek’ adına uzun şarjör de kullanmış olabileceği ihtimaller arasında. Emniyet güçleri soruşturmanın içeriğine ilişkin bilgi vermedi. Saldırganın kaç kez tetiğe bastığı henüz bilinmiyor. Ancak hain saldırıda 39 kişinin yaşamını yitirdiği 65 kişinin de yaralandığı düşünüldüğünde (104 kişiye mermi isabet etti) teröristin 180 ile 200 arasında tetiğe bastığı tahmin ediliyor.

“ÜÇ KEZ ŞARŞÖR DEĞİŞTİRDİ”

Görgü tanıklarından İsmail Aslan’ın dehşet gecesine ilişkin verdiği ifadede “teröristin 3 kez şarjör değiştirmesinin sesini duydum. Yaklaşık 10-15 dakika falan bekledim. Sonra Özel Harekat polisleri gelip bizi aldı” ifadesi de saldırganın ‘uzun şarşör’ kullanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

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