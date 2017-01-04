Reina saldırısında flaş gelişme!

İstanbul'da ünlü gece kulübü Reina'daki katliamı gerçekleştiren IŞİD'li teröristle ilgili operasyonlar çeşitli illerde devam ederken, İzmir'de polis Kırgız ve Uygur Türkü 3 aileye mensup 27 kişiyi gözaltına aldı. Bu ailelerin Konya’dan İzmir'e geldikleri saptanırken, Reina saldırısını yapan teröristin ilişki kurduğu aileler olup olmadıkları araştırılıyor.

İstanbul'da ünlü gece kulübü Reina'daki katliamı gerçekleştiren IŞİD'li teröristle ilgili operasyonlar çeşitli illerde devam ederken, İzmir'de polis Kırgız ve Uygur Türkü 3 aileye mensup 27 kişiyi gözaltına aldı. Bu ailelerin Konya’dan İzmir'e geldikleri saptanırken, Reina saldırısını yapan teröristin ilişki kurduğu aileler olup olmadıkları araştırılıyor.

Yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamını gerçekleştiren Orta Asya kökenli IŞİD’li teröristin yakalanmasına yönelik İstanbul’da başlatılan operasyonlar, Konya başta olmak üzere çeşitli illerde sürdürüldü. Bu operasyonlarda elde edilen bilgilerde, Kasım ayında Konya’ya eşi ve 2 çocuğuyla gelen IŞİD’li teröristin, kentin Bosna Hersek Mahallesi’nde ev kiralayan yabancı uyruklu 3 aileyle ilişki kurduğu saptandı.

Reina katliamından sonra Konya’da polisin yaptığı baskınlarda, 3 ailenin kaldığı evlerde kimse bulunamadı. Evleri boşalttıkları belirlenen 3 aile de sır oldu.

İZMİR’DE 3 AİLE GÖZALTINDA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri yaptıkları çalışmada Konya’dan, Uygur Türkü ve Kırgız ailelerin İzmir’e geldiğini saptadı. Bu kişilerin kaldığı İzmir’in Buca İlçesi’ndeki adreslere dün gece yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 aileye mensup 27 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Uygur Türkü ve Kırgız ailelerin Reiana katliamını yapan teröristle bağlantılarının olup olmadığı araştırılırken, pasaportlarına yönelik inceleme sürüyor.

IŞİD’İN VAN YAPILANMASINA TUTUKLAMA

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından IŞİD silahlı terör örgütünün Van’daki yapılanmasına yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10’u tutuklanırken, 2 şüphelide adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda el konulan bazı dijital materyaller içinde kriptolu veriler olduğu tespit edildi. Yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen Van Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD silahlı terör örgütünün Van’daki yapılanmasına yönelik olarak soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında, tespit edilen şüpheliler hakkında teknik takip başlatılarak, IŞİD terör örgütüne eleman temin ettikleri, lojistik destek sağladıkları yönünde delil bulunan 15 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı. Bu kapsamda 8 Aralık tarihinde Van Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon düzenlenerek 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanması içinde çalışma başlatıldı.

SUİKAST TALİMATI VE İNTİHAR EYLEMİ ÖZENDİRİCİ VİDEOLAR BULUNDU

Yapılan operasyonlarla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Yapılan operasyonlarda şüphelilerin ikametlerinde örgütsel niteliği olabilecek çeşitli kitap ve dökümanlar, DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı olduğu belirtilen pankart ile çok sayıda dijital materyallere el konuldu. El konulan bazı dijital materyaller içinde kriptolu veriler olduğu tespit edilirken, Van Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çözümü yapılan bu kriptolu verilerde, DEAŞ silahlı terör örgütünün ülkemizde bulunan örgüt mensuplarına, patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat temin edilmesi konusunda, ülkemizde eylem (suikast tarzı) gerçekleştirmeleri konusunda ve bazı illerde eylem yapabilecek eleman teminine çalışılması konusunda talimat içerdiği değerlendirilen mesajlar bulunduğu, yine el konulan bir kısım cep telefonlarında örgüt propagandasını içerir, örgüt mensuplarının intihar eylemi gerçekleştirilmelerini özendirici ve motive edici paylaşılmış videolar bulunduğu görülmüştür. Soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınan şüphelilerin sayısının çokluğu ve delillerin toplanmasındaki güçlük nedeniyle gözaltı süreleri 3 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmış ve , 3 Ocak’ta 12 şüpheli mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirtilerek ifadeleri alınan tüm şüpheliler, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan (TCK’nın 314/2 maddesine muhalefet) tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, 10 şüphelinin tutuklanmasına 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmiştir”

DHA