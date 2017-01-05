Reina teröristi kaçtı iddiası!

İstanbul Polisi, Reina saldırısı sonrasında, son zamanlarının en kompleks terör olayıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sosyal medyadaki dezenformasyon ve saldırı arasındaki ilişki de araştırılıyor. Saldırganın kaçtığı değerlendiriliyor.

İstanbul Polisi, Reina saldırısı sonrasında, son zamanlarının en kompleks terör olayıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sosyal medyadaki dezenformasyon ve saldırı arasındaki ilişki de araştırılıyor. Saldırganın kaçtığı değerlendiriliyor.

İstanbul Reina’da yılbaşını kana bulayan saldırı, polisi, son dönemlerin en karmaşık olayıyla karşı karşıya bıraktı. Saldırının hemen ardından polis şüpheliye ulaşmak için güvenlik kamera kayıtları toplandı. Ancak, ilginç şekilde, görüntüler, sahte sosyal medya hesaplarından sızdırıldı. Araştırmalar sürerken, ilk belirleme saldırganın ‘özel eğitimli’ olduğunu ortaya koydu.

ÜÇ SAAT KADAR YAKLAŞILDI

Uzman birimler, ilk anda örgütün IŞİD olduğu üzerine bir analiz yaptı. Kaçan şüphelinin peşindeki ekipler kamera kayıtlarından saldırgana 3 saat kadar yaklaşıldı. Ancak, medyaya sızan kayıtların ardından saldırgan adete ortadan kayboldu. Araştırmalarda şüphelinin Zeytinburnu’nda bir süre kaldığı bina belirlendi. Sosyal medyadaki dezenformasyon sebebiyle polis çalışmaları hızlandırdı. O dairenin bulunduğu binaya baskın düzenledi. Ancak şüpheliye ulaşılamadı.

BİLİNÇLİ YÖNLENDİRME

Şüpheli bulunamayınca, çalışmalar genişletildi. Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleriyle birlikte 600 polis daha şüphelinin yakalanması için görevlendirildi. Uzmanlar, teröristin saldırı sonrasında, bilinçli olarak yanlış yönlendirmeler yaptığını belirledi. İncelemeler, şüphelinin, saldırı sonrasında yurtdışına kaçmak için hazırlık yaptığı ihtimalini ortaya koydu. Elde edilen bulgular, bu ihtimali güçlendirdi. IŞİD’e yakın kaynakların sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Horasani” adıyla bilinen o saldırganın Türkiye’den kaçtığı da belirtildi.

İZİNİ KAYBETTİRDİ

Polis sosyal medya ve internet siteleri üzerinden yapılan dezenformasyon içerikli yayınları incelemeye aldı. Saldırganın izlediği; ‘iz kaybettirme’ yöntemine, bazı sosyal medya hesaplarından sızan sahte fotoğraf, yanlış uyruk bilgileri ve yayınlar üzerinden destek olunduğu dile getirildi. Saldırı ve sosyal medya yayınları arasındaki bağlantı mercek altına alındı.

HÜCRELERE BASKIN

Polis, teröristin nereye gittiğini belirlemek için iz sürmeye devam ederken, teröristle bağlantılı olabilecek IŞİD hücrelerine de baskın düzenlendi. Zeytinburnu, Başakşehir ve Silivri’de yapılan baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.