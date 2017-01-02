Reina’da ölen özel güvenlik görevlisi Hatice’yi minik kızı uğurladı

Özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Hatice Koç Karcılar hain teröristin saldırısına, gece kulübünün kapısında durduğu sırada yakalandı. Yılın ilk saatlerinde Reina'da gerçekleştirilen bu saldırı, birçok kişiyi sevenlerinden ayırırken 3 yaşındaki bir kız çocuğunu da annesiz bırakmış oldu. Minik kız Akmer Hiranur, akrabalarının kucağında annesinin cenaze törenine katılırken, akıllara minik kızın bir daha asla yeni yıl kutlaması yapamayacağı geldi.

Özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Hatice Koç Karcılar hain teröristin saldırısına, gece kulübünün kapısında durduğu sırada yakalandı. Yılın ilk saatlerinde Reina'da gerçekleştirilen bu saldırı, birçok kişiyi sevenlerinden ayırırken 3 yaşındaki bir kız çocuğunu da annesiz bırakmış oldu. Minik kız Akmer Hiranur, akrabalarının kucağında annesinin cenaze törenine katılırken, akıllara minik kızın bir daha asla yeni yıl kutlaması yapamayacağı geldi.

Yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen terör saldırısı, onlarca eve ateş düşürdü. 27 yaşındaki kızları Hatice Koç Karcılar’ı son yolculuğuna uğurlayan Koç ailesi de bugün perişan haldeki ailelerden biriydi. Genç kadının 3 yaşındaki kızını kucaklarında törene getiren anne baba, “Yavrum, o ölmeyeydi de ben öleydim” diye feryat ederken, binlerce Erdekli aileyi yalnız bırakmadı.

Ortaköy'deki gece kulübü Reina’da yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen terör saldırısında yaşamını yitiren özel güvenlik görevlisi Hatice Koç Karcılar'ın cenazesi dün akşam Erdek'e getirildi. Aslen Gümüşhane'nin Şiran İlçesi Yeşilbük Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve 20 yıldan beri Erdek'te yaşayan Abdullah- Döndü Koç'un üç çocuğunun en büyüğü olan Hatice Koç Karcılar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi bu sabah önce ailesinin oturduğu evin önüne getirildi. Evlerinin önünde helallik alındığı sırada Hatice Koç'un annesi Döndü Koç, “Yavrum, o ölmeyeydi de ben öleydim. Gencecikti” diyerek gözyaşı döktü.

Çarşı Camii'ndeki cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Erdek Kaymakamı Hasan Erkal, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Erdek Garnizon Komutanı Deniz Albay Ateş Kalkan ile birlikte yaklaşık 3 bin Erdekli katıldı. Cenaze töreninde teröre tepki yağdı. Cenaze namazının ardından Hatice Koç, Erdek şehir mezarlığında toprağa verildi. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Hatice Koç Karcılar'ın kızı Akmer Hiranur da akrabalarının kucağında cenaze törenini izledi.

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DHA