Reina’da saldırgan sanılan Nole Baba konuştu

Reina katliamında ikinci saldırgan olduğu iddia edilen ancak daha sonra işyerinin garsonu olduğu anlaşılan Noel Baba kıyafetli çalışan Selçuk Ş. o gece yaşadıklarını anlattı.

İstanbul’da yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından yayınlanan videolarda görünen Noel Baba kıyafetli biri ikinci saldırgan olarak gösterilmişti. Ancak Reina'da 9 yıldır çalışantığı ve o gece Noel Baba kostümü ile servis yaptığı öğrenilen Selçuk Ş. o gece yaşadığı dehşeti Habertürk’e anlattı

‘SAKİN OLUN DİYE İNSANLARA BAĞIRDIM'

“Saat 01.15 sıralarında ‘Tak Tak!' diye silah sesleri geldi. Şampanya ya da konfeti patlatılıyor sandım. Etrafa baktım, insanlar üzerime doğru koşuyordu. Merdivenlerden yazlık restoran kısmına indim. İçeride Hollanda'dan gelen kız arkadaşım ve arkadaşları vardı. Silah sesleri bir dakikadan fazla sürdü. Kız arkadaşımı bulmak için yukarı çıktım. Onu ve arkadaşlarını saklanırken buldum. Biz kaçarken insanlar da peşimizden gelmeye başladı. Nereye gideceklerini bilmiyorlardı. İnsanlara ‘Sakin olun' diye bağırdım. Mutfak kısmındaki odaya girip saklandık. 15-20 kişiydik. Eşi ölen bir Lübnanlı kadın ağlıyordu. Kapının önüne gelen yaralı bir kadını daha içeri alıp kapıyı kapattık. Elimize ne geçtiyse kapının önüne yığdık. Yaralı bir kadına tampon yapıp kanını durdurmaya çalışıyorduk.” Odada yaklaşık yarım saat kaldıklarını söyleyen Selçuk Ş., şöyle devam etti: “Bu arada telefonla arkadaşlarımız bizi arıyor, biz de polisi arayıp saklandığımız yeri tarif ediyorduk. Sonra Özel Harekât polisi gelip bizi odadan çıkardı.”

‘BENİ GÖRSEYDİ YAŞIYOR OLMAZDIM'

Reina'da Noel Baba kıyafetli kişinin sadece kendisi olduğunu söyleyen Selçuk Ş., saldırganı hiç görmediğini belirtti ve şöyle konuştu: “Görseydim zaten şu an yaşıyor olmazdım. Noel Baba kıyafetiyle beni görseydi, belki de bütün şarjörü üzerime boşaltırdı. Bu kıyafeti her sene ben giyiyorum. Müşterileri memnun etmek için böyle bir şirinlik yapıyoruz.” Saldırı sonrasında Noel Baba kıyafetli bir kişiden bahsedildiğini, bunun terörist olduğunun söylendiğini hatırlatan Selçuk Ş., “Bunları okuyunca şaşırdım. Kamera görüntülerinde her şey var. O gece gidip emniyette ifade verdim. İçeride birden fazla saldırgan var mıydı, onu bilmiyorum” diye konuştu.