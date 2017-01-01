Reina’daki kanlı saldırıda soru işaretleri

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan Reina'ya düzenlenen hain saldırı sonrası ortaya birçok iddia atıldı. İşte saldırıyla ilgili merak edilenler ve kahreden gerçekler...

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan Reina'ya düzenlenen hain saldırı sonrası ortaya birçok iddia atıldı. İşte saldırıyla ilgili merak edilenler ve kahreden gerçekler...

Reina’daki hain saldırıya ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Vahşi saldırıyı düzenleyen teröristin taksiyle olay yerine geldiği düşünülüyor. Şahsın mekan girişinde bulunan polise ateş ederek şehit etmesinin ardından içeriye girdiği görüntülerde görülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığına göre bir kişi; görgü tanıklarının ifadelerine göre 2 ya da 3 kişi saldırı sonrası kıyafet değiştirerek olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Saldırıyla ilgili konuşan güvenlik uzmanları, teröristin soğukkanlılıkla ateş ederek Reina’ya girmesi, içerideki vahşi saldırı sonrası üstünü değiştirip kaçmasının daha önce keşif yapıldığını ve saldırganın profesyonel olduğunu işaret ettiğini söylüyor.

Güvenlik uzmanlarına göre; teröristin saldırıdan birkaç dakika sonra üstünü değiştirip kaçabilmesi geliş ve kaçış güzergahıyla ilgili keşif yapıldığına işaret ediyor. Teröristin saldırı eğitimi aldığı ve yaklaşık 7 dakika içinde saldırıyı düzenleyip kaçabilmesinin mekanın içini biliyor olduğu ihtimalini güçlendirdiği düşünülüyor.

Öte yandan DHA'nın haberine göre Şişli Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen bir yaralı, “Herkesi taradılar. Üç dört kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride” dediği öğrenildi.

OTOMATİK SİLAHLA TARADI

Görgü tanıkları saldırgan ya da saldırganların otomatik silah kullandığını açıkladılar. Saldırıda kullanılan silahın, terör örgütleri tarafından sık kullanılan AK-47 (kalaşnikof) silahı olduğu tahmin ediliyor. Rus yapımı olan AK-47, hafif olması ve kolay kullanımı nedeniyle terör örgütleri tarafından tercih ediliyor. Bir şarjörü 30 adet 7.65 kalibrelik mermi alan AK-47’ler dakikada 600 mermiye kadar atabiliyor. 39 kişiyi şehit eden ve 65 kişiyi yaralayan teröristin birden fazla şarjör kullandığı ve şarjörü bitince yenisini taktığı tahmin ediliyor. Güvenlik uzmanları tarafından 150 civarı kurşun sıktığı tahmin edilen saldırganın 5’ten fazla şarjör değiştirdiği ya da yedek silah kullandığı düşünülüyor.

SALDIRGAN MI SALDIRGANLAR MI?

Olayın hemen ardından görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde; saldırganların 3 kişi oldukları ve olay yerine taksi ile gelip içeriye girdikleri ve burada

kurşun yağdırdıkları iddia edildi.

GÖRGÜ TANIĞI: 3 KİŞİYDİLER – Eşi de saldırıda yaralanan görgü tanıklarından Sinem Uyanık “Oradaydık. Eğleniyorduk. Yılbaşı gecesi arkam dönüktü birden bire insanlar koşuşturmaya başladılar. Sonra eşim bana sakın korkma dedi. Üzerime atladı. İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu.

İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. Sonra bayıldım” dedi.

BAKAN SOYLU: TEK KİŞİ – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganların 3 kişi olduğu iddialarını yalanladı. Soylu “arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler çerçevesinde 1 kişi olduğu belirtiliyor. Bir mont, palto şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş. Ondan sonra içeride farklı bir giysiyle dışarı çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bilgi var. Bilgilerin değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırgan katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor” dedi.

SALDIRGAN NASIL KAÇTI?

Bakan Soylu saldırganın nasıl kaçtığına ilişkin ise bilgi vermedi. Eğlence mekanının arka tarafının denize baktığı yani açık olduğu düşünüldüğünde saldırganın deniz yoluyla da kaçmış olabileceği değerlendiriliyor.

NOEL BABA KIYAFETİ İDDİASI!

Saldırın hemen ardından ortaya atılan bir diğer iddia da saldırganın Noel Baba kıyafeti giydiği iddiasıydı. Ancak bu iddia resmi olarak doğrulanmadı. Konuyla ilgili tek resmi açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. O da “Bir mont, palto şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş. Ondan sonra içeride farklı bir giysiyle dışarı çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bilgi var” şeklinde konuştu.

ABD İSTİHBARAT VERDİ Mİ?

İŞYERİ SAHİBİ: ABD UYARDI – Saldırıdan saatler sonra ortaya ‘ABD saldırı istihbaratı vermişti’ iddiaları ortalıkta dolaşmaya başladı. Bizzat Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan “İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.”

BAKAN SOYLU: İSTİHBARAT VARDI AMA… – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bu iddialara şöyle yanıt verdi “İçinde bulunduğumuz durumda gerek yabancı servisler gerekse kendi istihbarat örgütlerimize bu tip ihbarlar gelmektedir. Kimisi isme dayalıdır kimisi de daha ziyade bir çerçevedir. Yani ‘şurada bir olay olacak' yönünde… İstanbul'da Ankara'da… Bunun üzerine özellikle yılbaşı ile ilgili arkadaşlarımız Türkiye'nin her tarafında önlem aldılar”

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