Reina’daki kanlı saldırıda soru işaretleri

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan Reina'ya düzenlenen hain saldırı sonrası ortaya birçok iddia atıldı. İşte saldırıyla ilgili merak edilenler ve kahreden gerçekler...

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan Reina'ya düzenlenen hain saldırı sonrası ortaya birçok iddia atıldı. İşte saldırıyla ilgili merak edilenler ve kahreden gerçekler...

İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Ortaköy'deki Reina’ya saat 01.15 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 16’sı yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 65 kişi de yaralandı. Yaklaşık 700 kişinin bulunduğu kulübü kana bulayan terörist ya da teröristler kaçtı. Saldırının ardından birçok iddia dile getirildi. İşte iddialar ve resmi ağızlardan ve görgü tanıklarının beyanlarından bunların yanıtları…

SALDIRGAN MI SALDIRGANLAR MI?

Olayın hemen ardından görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde; saldırganların 3 kişi oldukları ve olay yerine taksi ile gelip içeriye girdikleri ve burada

kurşun yağdırdıkları iddia edildi.

GÖRGÜ TANIĞI: 3 KİŞİYDİLER – Eşi de saldırıda yaralanan görgü tanıklarından Sinem Uyanık “Oradaydık. Eğleniyorduk. Yılbaşı gecesi arkam dönüktü birden bire insanlar koşuşturmaya başladılar. Sonra eşim bana sakın korkma dedi. Üzerime atladı. İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu.

İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. Sonra bayıldım” dedi.

BAKAN SOYLU: TEK KİŞİ – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganların 3 kişi olduğu iddialarını yalanladı.

Soylu “arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler çerçevesinde 1 kişi olduğu belirtiliyor. Bir mont, palto şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş. Ondan sonra içeride farklı bir giysiyle dışarı çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bilgi var. Bilgilerin değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırgan katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor” dedi.

SALDIRGAN NASIL KAÇTI?

Bakan Soylu saldırganın nasıl kaçtığına ilişkin ise bilgi vermedi. Eğlence mekanının arka tarafının denize baktığı yani açık olduğu düşünüldüğünde saldırganın deniz yoluyla da kaçmış olabileceği değerlendiriliyor.

NOEL BABA KIYAFETİ İDDİASI!

Saldırın hemen ardından ortaya atılan bir diğer iddia da saldırganın Noel Baba kıyafeti giydiği iddiasıydı. Ancak bu iddia resmi olarak doğrulanmadı. Konuyla ilgili tek resmi açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. O da “Bir mont, palto şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş. Ondan sonra içeride farklı bir giysiyle dışarı çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bilgi var” şeklinde konuştu.

ABD İSTİHBARAT VERDİ Mİ?

İŞYERİ SAHİBİ: ABD UYARDI – Saldırıdan saatler sonra ortaya ‘ABD saldırı istihbaratı vermişti’ iddiaları ortalıkta dolaşmaya başladı. Bizzat Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan “İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.”

BAKAN SOYLU: İSTİHBARAT VARDI AMA… – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bu iddialara şöyle yanıt verdi “İçinde bulunduğumuz durumda gerek yabancı servisler gerekse kendi istihbarat örgütlerimize bu tip ihbarlar gelmektedir. Kimisi isme dayalıdır kimisi de daha ziyade bir çerçevedir. Yani ‘şurada bir olay olacak' yönünde… İstanbul'da Ankara'da… Bunun üzerine özellikle yılbaşı ile ilgili arkadaşlarımız Türkiye'nin her tarafında önlem aldılar”

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