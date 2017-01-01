Reina’daki saldırıda yaralananların bulunduğu hastaneler

Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'da düzenlenen silahlı terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirdi 4'ü ağır 65 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. İşte saldırıda yaralananların son durumu.

Reina’daki hain saldırıda yaralananlara ilişkin son açıklamayı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine gelerek yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ yaptı. Akdağ “Hastanelerde 65 yaralı var. 65 yaralıdan 4’ünün durumu oldukça ciddi” dedi.

PEKİ HANGİ HASTANEDE KAÇ YARALI VAR?

Yaralıların isimlerine ilişkin henüz bilgi elde edilemedi. Ancak ajanslardan derlenen bilgilere göre 65 yaralı; Şişli Etfal, Okmeydanı, Çapa, Haseki, Vakıf Gureba hastaneleri başta olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı. Bölgedeki 10 hastanede yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.