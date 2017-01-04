Reina’daki saldırıdan ayağı takılınca kurtuldu

Reina'daki hain saldırıdan şans eseri kurtulan gece kulübünün ortaklarından olan Ali Ünal dehşet dolu dakikaları anlattı. Güvenlik kamerasına da yansıyan anları Ünal "Sanırım bir 10-15 santimetre üzerimden geçti mermi delikleri... Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneldi" şeklinde anlattı.

Reina'daki hain saldırıdan şans eseri kurtulan gece kulübünün ortaklarından olan Ali Ünal dehşet dolu dakikaları anlattı. Güvenlik kamerasına da yansıyan anları Ünal "Sanırım bir 10-15 santimetre üzerimden geçti mermi delikleri... Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneldi" şeklinde anlattı.

Reina’daki saldırıda güvenlik kamerasına da yansıyan ‘terörisin kulübe giriş’ görüntülerinde yer alan kulübün ortaklarından olan Ali Ünal, saldırı gece yaşadıklarını anlattı. Saldırı anını ve o andan sonra yaşadıklarını BBC Türkçe’ye anlatan Ünal “O gece 700 kişi vardı Reina’da ve çoğu insanlar depolarımıza merdiven altlarımıza diğer yazlık ve restoran kısmındaki mutfaklara saklanabildiler. Reina’nın her tarafında farklı kapılar olduğu için yazlık bir mekana açıldığı için insanlar kaçma fırsatı buldu. Yani dört bir yana kaçışan insanlar gittiği her yerden bir tarafa çıkma imkanı buldu” dedi.

AYAĞI TAKILDI HAYATI KURTULDU

Dehşet dolu dakikaları anlatan Ünal “Reina’ya gittiğimde bir arkadaşım telefon açtı. Sırtımı yasladım Reina’nın kapısına ve telefonda konuşurken inanılmaz gürültüler duydum. Yani uçaksavar mermisi gibi dehşet verici. Zannetim ki havai fişek atılıyor bir yerden ve sesi bize geliyor. Bu sırada kapıda kaçışan arkadaşlarımızı gördüm ve kafamı uzattığımda yanımda bir soba ve o sobada patlayan mermileri hissettim.O sırada saldırganın bana doğru geldiğini de görmedim. Kendimi bulunduğum yerin arkasındaki çitin üzerinden atıp içeri geçmeyi düşündüm ama ayağım takıldı. Üzerinden yuvarlandım. O sırada saldırgan bana yetişmiş ve arkamdan da sırtımdan da ateş etmiş. Sanırım bir 10-15 santimetre üzerimden mermi delikleri… Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneliyor. Ben kendime geldiğimde arkadan içeri girişini gördüm. Korkunçtu… Çok üzgünüz…” dedi.