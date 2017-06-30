Reina’nın enkazı kalktı, Suada enkazı duruyor

Yılbaşı gecesi yaşanan saldırının ardından kapanan ve 22 Mayıs 2017 tarihinde kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılan Reina gece kulübünün enkazının büyük bölümü kaldırıldı. 28 Mayıs'ta yıkılan Kuruçeşme Suada yapılan yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı belirtilse de, çok büyük bir kısmı halen adanın üzerinde duruyor. Her iki yıkımın ardından ortaya çıkan enkaz görüntü kirliliği oluşturduğu için yoğun eleştirilere neden olmuştu.

İstanbul boğazında 2017 yılının yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısının ardından kapatılan ve 22 Mayıs 2017 tarihinde sürpriz bir şekilde belediye ekipleri tarafından yıkılan eski Reina gece kulübünün enkazının büyük bölümü bölümü kaldırıldı. Yıkımın ardından Boğazda görüntü kirliliğine neden olduğu için eleştirilen hafriyatın büyük bölümünün kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Çalışmalar sırasında bahçe bölümünde bulunan enkazın neredeyse tamamı taşınırken, iç bölümlerdeki hafriyatın halen durduğu görüldü.

Öte yandan 28 Mayıs 2017 tarihinde yine belediye ekipleri tarafından Suada’daki yıkımdan geri kalan hafriyat ise büyük ölçüde duruyor. Bu enkazında kaldırılma çalışmalarının başladığı belirtilse de enkazın büyük bölümü halen ada üzerinde duruyor ve görüntü kirliliği yaratmaya devam ediyor. Ada üzerinde bulunan havuzun tamamen boşaltıldığı görüldü. (DHA)