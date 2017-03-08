Reis filmi gişede çakıldı

Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz’un üstlendiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan “Reis” filmi gişede umduğunu bulamadı.

Box Office Türkiye'nin 3-5 Mart gişe verilerine göre, geçen hafta cuma günü Türkiye'de 331 salonda gösterime giren ‘Reis'i, sadece 67 bin 580 kişi izledi. Filmin hasılatı da 817 bin 158 lirada kaldı. Hafta sonunun en çok izlenen filmi 718 bin 986 kişi ile ‘Recep İvedik 5' oldu. ‘Reis'le aynı gün gösterime giren “Logan:Wolverine” ise 219 bin 46 kişi tarafından izlendi.

3 günde sadece 67 bin kişi izledi

Rekor kırmayı bekliyordu

Filmde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı canlandıran oyuncu Reha Beyoğlu, Reis'in gişede rekor kıracağını söylemişti.