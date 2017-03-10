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‘Reis’ filmi sinemayı dolduramadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un üstlendiği sinema filmi 'Reis' Almanya'da beklenen ilgiyi görmedi.
07:3010 Mart 2017
Gündem
‘Reis’ filmi sinemayı dolduramadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un üstlendiği sinema filmi 'Reis' Almanya'da beklenen ilgiyi görmedi.

3 Mart tarihinde vizyona giren ‘Reis’ Almanya’nın Fransa’ya sınır kenti olan Kehl’de bir sinema salonunda ilk gösterisini yaptı ancak salonda çok sayıda koltuk boş kaldı. Fransa’nın Strasbourg, Alsas, Almanya’nın Kehl, Ortenau bölgesinden 170 kişilik salonda sadece 80’e yakın seyirci ‘Reis’ filmini izlemeye geldi. Türkiye’de 1 saat 58 dakika süren sinema filminin Almanya kopyasında 11 dakika eksik olarak 1 saat 47 dakika gösterilmesi de izleyenlerin kafasını karıştırdı. Çoğu izleyenler filmin Avrupa kopyasın bazı bölümlerinin sansüre takıldığını öne sürdü. (DHA)

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Son güncelleme: 09:0310.03.2017
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